Njemački mediji su u studenom prošle godine objavili da je njemački velikan Bayern Munchen odlučio da neće ponuditi novi ugovor stoperu Jeromeu Boatengu (32), koji će na kraju sezone biti slobodan igrač te će bez odštete moći otići u novi klub.

Tu je vijest službeno potvrdio i sportski direkor bavarskog kluba Hasan Salihamidžić ovaj tjedan prije utakmice s PSG-om, a trener Bayerna Hansi Flick je nakon toga na konferenciji rekao kako to nije odluka s kojom se slaže i navodno je u Bayernu zbog toga došlo do velikog sukoba.

Kako smo već pisali, Flick želi više odlučivati oko transfera igrača, a sportski direktor Salihamidžić ne želi da mu se on miješa u posao. Flick je zbog te situacije klupskom vodstvu već rekao da će na kraju sezone donijeti odluku o tome hoće li nastaviti voditi Bayern jer nije zadovoljan događanjima u klubu i time što nema pravo odlučivanja o važnim pitanjima.

No, jedno je sigurno – Boateng će nakon ove sezone sigurno otići iz kluba i sigurno mu neće biti teško pronaći novu momčad – Sky Sports je objavio da za njegove usluge u redu čekaju velikani Barcelona, Milan i Tottenham.

Jérôme Boateng will definitely leave FC Bayern when his contract ends this summer. The club's board of directors made the definitive decision not to extend the defender's contract and Boateng's agent has been informed [Kicker] pic.twitter.com/D2yL1DAis7

— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) April 5, 2021