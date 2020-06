VELIKANI SE BORE ZA IGRAČA MILANA KOJI JE ODUŠEVIO EUROPU: Žele ga dovesti dva engleska giganta, ali i ‘bogataši’ iz Pariza

Dvadesetdvogodišnji Alžirac Ismael Bennacer igrač je oko kojega će se voditi velika bitka u nadolazećem prijelaznom roku. Bennacer je trenutno igrač talijanskog Milana u koji je stigao iz Empolija prošlog ljeta, a sada bi nakon samo jedne sezone mogao napustiti San Siro.

U četvrtak se pojavila priča da njega želi dovesti Manchester City, a dan kasnije francuski mediji javljaju da su se u borbu za njegov potpis uključili i Cityjevi gradski rivali Manchester United te francuski prvak Paris Saint Germain.

Manchester United are prepared to rival Manchester City in pursuit of AC Milan midfielder Ismael Bennacer who has a £45m release clause. [Actu Foot and La Source Parisienne] #mufc #RS pic.twitter.com/H8uHSkFqVr

