VELIKAN U PANICI ZBOG BIVŠEG DINAMOVCA: Osvojio je srca navijača, a sada strahuju od najgoreg scenarija

Momčad Celtica postala je nezamisliva bez hrvatskog stopera.

Odlazak na posudbu iz Lecestera u Celtic pokazao se kao pun pogodak za bivšeg Dinamovog braniča Filipa Benkovića. Stoper je ljetos u transferu vrijednom oko 15 milijuna eura stadion Maksimir zamijenio King Powerom, no nakon mjesec dana u dogovoru s klubom prešao je u Celtic na jednogodišnju posudbu. U ugovoru o istoj ugrađena je klauzula prema kojoj ga matični klub može vratiti u siječnju.

S obzirom na njegove predstave posljednjih mjeseci i konstantnih pohavala koje dobiva u Škotskoj, u klubu s pravom strahuju da bi ga Englezi mogli vratiti. Da se njega pita odgovor je jasan.

Što kaže Benković?

“Stvarno se nadam da ću ostati do kraja sezone. Odluka nije na meni, ali Leicesterov trener je rekao da mogu ostati i da je to dobro za mene. Mislim da bi mi godina ovdje pomogla da napredujem”, rekao je Benković za Scottish Sun.

“Ogromna je razlika između hrvatske i engleske lige. U to sam se uvjerio u samo mjesec dana u Leicesteru. Zato mislim da je dolazak u Škotsku dobra stvar za mene i može me učini boljim”, kazao je.

Nizozemac uzor

Jedan od njegovih uzora Virgil van Dijk prošao je sličan put. Dvije je godine igrao u Celticu da bi potom otišao u Premier ligu gdje je branio boje Southamptona, da bi lani u rekordnom transferu za 80 milijuna eura prešao u Liverpool.

“Odabrao je pravi put kako bi došao do najviše razine. On je za mene najbolji branič na svijetu u ovom trenutku. Stalno gledam snimke njegovih nastupa i puno učim. I ja želim ići tim putem, korak po korak. Ako želite biti jedan od najboljih igrača na svijetu morate ostati skromi i vjerovati u sebe. Ja stvarno vjerujem u sebe i vidim da imam puno prostora za napredak u svakom aspektu moje igre. Želim se razvijati na sličan način kao i on. Korak po korak”, završio je.