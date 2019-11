VELIKAN ODUSTAO OD RAKITIĆA: Vatreni doživio neočekivani udarac, objavljeno zašto je došlo do obrata

Hrvatski veznjak na izlaznim je vratima katalonskog diva

Posljednjih dana opet se u stranim medijima puno piše o transferu Ivana Rakitić. Potaknuo ih je i on sam nakon intervjua na privatnoj španjolskoj televiziji Movistar.

“S obzirom da obožavam nogomet želim u njemu sve, pa razmišljam kako promijeniti ovu situaciju. Za mene je sve jasno: želim osvojiti još titula, ovdje ili bilo gdje drugdje. Želim osvojiti Ligu prvaka ove godine, iduće godine, a nakon toga još više. Od te motivacije živim. Dat ću sve od sebe do posljednjeg dana, uživajući na svakom treningu“, izjavio je Rakitić.

Grije klupu

Trener Ernesto Valverde ostavio je Rakitića na klupi u posljednje dvije prvenstvene utakmice protiv Levantea i Celte Vigo. Ove sezone je nastupio u deset utakmica, odigravši svega 255 minuta, čime je predzadnji po minutaži od sedam veznih igrača Barcelone.

„Razumijem i poštujem odluke trenera, kluba, ili koga već, no smatram da sam dao jako puno tijekom ovih pet i nešto godina koliko sam ovdje. Želim nastaviti uživati ovdje, to je ono što želim, to mi je bitno. Imam 31 godinu, a ne 38, i osjećam da sam u najboljim godinama, u najboljem trenutku“, rekao je vezni igrač s ugovorom do ljeta 2021. Ostavio je dojam da ne zna zašto je najednom posjednut na klupu.

“Kada bih znao (zašto ne igram), već sutra bih napravio što treba”

“Ovo je jedna teška situacija, potpuno nova za mene, no ponekad se događaju stvari koje nije potrebno shvatiti 100 posto, a mora ih se prihvatiti. Nalazimo se u fazi sezone kada bih radije govorio o onome što moramo kolektivno popraviti“, rekao je.

Odmah potom pojavila se priča da ga u svojim redovima želi Barcin rival Atletico Madrid, o čemu više možete pročitati OVDJE.

Prije toga pisao se da legendarni kapetan vatrenih Zvonimir Boban u tajnosti radi na dovođenju veznjaka u Milan ove zime.

Međutim, Corriere della Sera tvrdi da do transfera u siječnju neće doći. Navode kako su ga njegovi predstavnici ponudili Talijanima, koji su i više nego zainteresirani za njegove usluge. No, njegova plaća od osam milijuna eura godišnje predstavlja veliki zalogaj za Milan jer klub prolazi kroz financijski teško razdoblje.