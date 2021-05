VELIKA ZVIJEZDA RIJEKE IDE U PREMIERLIGU? ‘Stvarno ne znam što će se dogoditi, sve je otvoreno…’

U sljedećem kolu će s Rijekom igrati odlučujuću utakmicu za plasman u europska natjecanja

Švicarski napadač Josip Drmić (28) stigao je u hrvatskog prvoligaša Rijeku ove veljače, na posudbu iz engleskog, tada drugoligaša, Norwicha.

RIJEKA ISKORISTILA KIKS GORICE: Drmić izvukao tri boda za Riječane

Drmić se iskazao u Rijeci, postao je jedan od najvažnijih igrača i sa svojim klubom će u sljedećem kolu HNL-a u okršaju s izravnim konkurentom Goricom (subota 17.00) pokušati osigurati mjesto koje vodi u europsko natjecanje sljedeće sezone.

‘Liga je bolja nego što sam očekivao’

“Nije samo nama tako, osim Dinama, Osijeka i Slavena Belupa čak sedam klubova bori se za nešto. Dokaz je to zanimljivosti lige, drago mi je da i Hrvatska ima takvo neizvjesno prvenstvo, poput liga Petice, u kojima se uvijek mnogo toga raspleće u posljednjem kolu. Došao sam zimus u Rijeku i liga je kvalitetnija nego što sam očekivao, jednostavno nema slabih suparnika i to je svakako veliki plus za Prvu HNL”, rekao je Drmić za Sportske novosti pa nastavio:

“Svjesni smo imperativa pobjede i vjerujem da smo spremni za veliku utakmicu. Želimo pobjedu, želimo izboriti nastup u Europi i nadam se da nas taj imperativ neće sputati, te da će sva tri boda ostati na Rujevici.”

Ostaje ili odlazi?

Drmiću nakon susreta s Goricom stječe ugovor o posudbi i neizvjesno je hoće li se vratiti u Norwich, koji je izborio plasman u Premierligu.

“Stvarno ne znam što će se dogoditi! Već sam dobio poziv iz Norwicha za dolazak na prvi dan priprema, međutim, to ne znači da ću ostati u tom klubu. Sve je, dakle, otvoreno i rasplest će se u sljedećih mjesec dana. Uglavnom, u Rijeci mi je stvarno lijepo i ne bih imao ništa protiv ostanka ovdje”, poručio je.

Drmić je u dresu Rijeke nastupio 17 puta, postigao sedam golova i jednom asistirao.