Hrvatski reprezentativac ne želi na ovaj način okončati karijeru u klubu koji ga je najviše obilježio

Luka Modrić ostat će u Real Madridu do isteka ugovora što znači da će fanovi uživati u njegovim predstavama do 30. lipnja 2021. Tu je vijest u četvrtka objavio madridski AS. Navode kako su se nakon što je u rujnu napunio 34. godine pojavile glasine da će mu klub na kraju ove sezone otvoriti izlazna vrata pogotovo nakon eksplozije Martina Odegaarda u Real Sociedadu. Vatreni je, piše AS, prvi dao do znanja Zidaneu i ostalima, da im neće raditi probleme ako ne bude bio u stanju igrati na potrebnoj razini.

“Zbog svog karaktera uvijek se želio osjećati korisnim u svakom projektu u kojem je sudjelovao i nikada nije razočarao”, navode Španjolci.

Pišu kako njegove igre ove sezone variraju, a i da je u lošijim utakmicama imao svoj trenutak poput onog kada je protiv Betisa spasio gol.

“On i dalje želi stvarati povijest kluba. Vrhunac je dosegao kada je osvojio Zlatnu loptu 2018. Sjajno izdanje na SP-u lansiralo ga je na vrh. Njegove brojke u Madridu smještaju ga među najbolje. U 333 utakmice zabio je 22 pogotka i upisao 57 asistencija. U svlačionici ga smatraju vođom iz sjene i svi ga jako poštuju. Luka je pokazao veliko srce i u ovim teškim trenucima kada je donirao 100 tisuća eura bolnici u rodnom Zadru. Modrićevi obožavatelji sada mogu lakše disati. Uživat će u Lukinim igrama najmanje do 2021.”, završava se tekst.

Modrić je ove sezone na devetom mjestu kada je u pitanju minutaža igrača Reala. Odigrao je 1904 minute.