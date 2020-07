VELIKA VIJEST IZ ITALIJE, IBRAHIMOVIĆ JE DONIO VAŽNU ODLUKU O SVOJOJ BUDUĆNOSTI: Zna se za koji će klub igrati u sljedećoj sezoni

Slavni 38-godišnji švedski napadač Zlatan Ibrahimović bit će član talijanskog velikana Milana i u sljedećoj sezoni, doznaje Gazzetta dello Sport.

Ibrahimović se u Milan vratio prije pola godine, kada je već bio otpisan, ali je dokazao da u njemu još uvijek ima kvalitete za najveće izazove. Za Rossonere je nastupio u 19 utakmica, postigao 10 golova i pet puta asistirao, a u posljednje vrijeme, kako se sezona približava svojem kraju, bilo je sve neizvjesnije hoće li ostati u Milanu.

38-year-old Zlatan Ibrahimovic for Milan against Sampdoria: two goals, one assist

Party like it’s 2010 🥳 pic.twitter.com/b6Gy1u0ge4

— B/R Football (@brfootball) July 29, 2020