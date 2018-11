VELIKA VIJEST IZ FORMULE 1: Prije sedam godina skoro je ostao bez ruke, a sada će opet vraća u oktanski cirkus

Zadnji nastup u formuli 1 je imao 2010. godine, a u veljači 2011. je stradao za vrijeme nastupa na reliju u Italiji.

Sedam godina nakon teške nesreće u kojoj je umalo ostao bez ruke, poljski vozač Robert Kubica (33) vraća se u formulu 1. Prema pisanju britanskih novina Kubica će iduće godine voziti za Williams.

Kubica je bio korak do potpisa ugovora i početkom ove sezone, no vodstvo momčadi se u posljednji trenutak odlučilo za Rusa Sergeja Sirotkina, dok se 33-godišnji Poljak morao zadovoljiti pozicijom testnog vozača. No čini se kako je sada njegov angažman za iduću sezonu siguran.

Debitirao u BMW-u

Kubica je u F1 debitirao 2006. godine u bolidu BMW Saubera postavši prvi Poljak u povijesti formule 1. U karijeri je nastupio 76 puta, na pobjedničkom postolju je bio 12 puta, a izborio je i jednu pobjedu – 2008. u Montrealu.

Zadnji nastup u formuli 1 je imao 2010. godine, a u veljači 2011. je stradao za vrijeme nastupa na reliju u Italiji. Posebno je teška bila ozljeda desne ruke zbog čega mu je čak prijetila amputacija, no višestrukim operativnim zahvatima ruka je ipak spašena.

Automobilizmu se vratio 2013. godine fokusiravši se na reli, potom je nastupao u GT3, 24 sata Duabija, FIA World Endurance Championship, da bi se prošle godine vratio u Renault.