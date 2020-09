Hrvatski reprezentativac Marcelo Brozović već je dugo jedan od najvažnijih igrača talijanskog velikana Intera, ali trener Nerazzurra Antonio Conte prema informacijama koje stižu iz Italije posljednjih nekoliko mjeseci nema ništa protiv toga da Vatreni napusti Milano jer na njegovo mjesto želi dovesti poznatog Francuza i jednog od najboljih veznjaka na svijetu N’Goloa Kantea.

BROZOVIĆ JE SVE BLIŽE ODLASKU IZ INTERA: Talijani planiraju prodati Vatrenog kako bi doveli jednog od najboljih na svijetu?

Tu priču je u ponedjeljak potvrdio talijanski stručnjak za transfere Nicolò Schira koji navodi da Inter radi na prodaji svojih igrača.

INTER U PROBLEMIMA: Stavili Hrvata na tržište, ali ovako nešto nisu očekivali

Conte će sigurno prodati Joaa Marija i Matiasa Vecina, te jednog od dvojice veznjaka – Radju Nainggolana ili Brozovića kako bi prikupio sredstva za kupnju Kantea, čiji će transfer iz Chelseaja Inter stajati najmanje 60 milijuna eura.

N’Golo #Kantè is still the main target and dream of Antonio #Conte. #Inter are working to sell JoaoMario, Vecino and one between Nainggolan and Brozovic to obtain the economic resources to buy the french midfielder from #Chelsea (€60M at least). Confirmed! #transfers #CFC

👇🏻👇🏻 https://t.co/tnjF9Yj5m6

— Nicolò Schira (@NicoSchira) September 28, 2020