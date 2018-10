VELIKA PREDSTAVA HRVATA: Rakitić opet pokazao koliko je važan Barci, pogled na statistiku to i potvrđuje

Vatreni je namjestio drugi gol na utakmici.

U velikom derbiju Lige prvaka Barcelona je na Camp Nou pobijedila Inter sa 2-0. Barca je igrala bez Lionela Messija, koji je u zadnjem ligaškom susretu slomio ruku, ali i bez Argentinca je bila bolja i zasluženo je upisala pobjedu golovima Rafinhe (32) i Jordija Albe (84).

BARCELONA – INTER 2-0: Katalonci dokazali moć i bez Messija, Rakitić sjajno asistirao u vrijednoj pobjedi

Krasna asistencija

U 32. minuti Barca je stigla do prednosti golom Rafinhe na asistenciju Luisa Suareza. Pogodak je postigao igrač koji je u sastavu zamijenio Messija. Sve dvojbe oko pitanja pobjednika razriješio je David Alba u 84. minuti na asistenciju Ivana Rakitića. On je odigrao svih 90 minuta za Barcu, baš kao i Marcelo Brozović za Inter. Ivan Perišić je igrao do 77. minute, dok Šime Vrsaljko nije ulazio u igru.

Poznati portal za nogometnu statistiku Who Scored proglasio je Rakitića igračem utakmice. To su potkrijepili statističkim podacima prema kojima je imao tri uspješna driblinga, isto toliko je puta izašao kao pobjednik u zračnim duelima, tome je pridodao dva ključna dodavanja, dva udarca te dva starta na loptu. Također, imao je 115 dodira s loptom.