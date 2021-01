REBIĆU STIGAO NOVI SUIGRAČ: Rossoneri doveli zvijezdu drugog talijanskog prvoligaša; ‘Želim biti na toj razini…’

Talijanski prvoligaš AC Milan doveo je na posudbu veznjaka Torina Soualiha Meitea (26). Posudba ističe na kraju sezone, s tim da postoji opcija da Milan otkupi njegov ugovor.

“Volim da je lopta često kod mene i mogu igrati s obje noge. Želim igrati na razini na kojoj je i Milan ove sezone i vrlo sam sretan što sam došao u klub bogate povijesti”, izjavio je Soualiho Meite za talijanske medije.

📸 @acmilan: SOUALIHO MEÏTE: THE FIRST DAY AS A ROSSONERO pic.twitter.com/93NuiGFuCD

— Milan Reports (@MilanReports) January 15, 2021