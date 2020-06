VELIKA NBA ZVIJEZDA NEĆE IGRATI U NASTAVKU SEZONE: Durant stao na kraj nagađanjima; ‘Najbolje da pričekam…’

Kevin Durant je odbacio mogućnost povratka na parket i igračkog debija u za Brooklyn Netse u nastavku prekinute sezone, o čemu se već mjesecima špekuliralo.

ŠTO SE DOGAĐA S KEVINOM DURANTOM? ‘Neće se vratiti ove sezone, neće mu dati da zaigra’

Durant je posljednju utakmicu odigrao u dresu Golden State Warriorsa 11. lipnja 2019., kad mu je tijekom petog dvoboja finala doigravanja za NBA naslov protiv Toronto Raptorsa pukla Ahilova tetiva.

U razgovoru za američki ESPN Durant je rekao da osjeća veliki napredak po pitanju svoj stanja, napomenuo je i da redovito trenira u Los Angelesu, ali da se ne osjeća fizički spremnim za povratak u ovoj sezoni, koja bi trebala biti nastavljena 31. srpnja i završiti najkasnije 12. listopada.

“Za mene je najbolje da pričekam. Ne vjerujem da sam već za mjesec dana spreman igrati takvim intenzitetom. Ovako mi ostaje dovoljno vremena da se pripremim za sljedeću sezonu i ostatak karijere. Moja sezona je završena. Nisam ni planirao igrati. Još prošlog ljeta smo se dogovorili da ćemo čekati do sljedeće sezone”, izjavio je 31-godišnji Durant te dodao da nije siguran hoće li se pridružiti suigračima tijekom odigravanja utakmica u Orlandu.

Marc J. Spears

Kevin Durant told ESPN's The Undefeated on Friday that he will not debut for the Brooklyn Nets during the 2019-20 NBA season after it resumes next month. #NBA https://t.co/EW2RFso4g3 pic.twitter.com/PSTUEwGuqn

— Actionuts (@actionuts) June 6, 2020