VELIKA ČAST ZA SALIHAMIDŽIĆA: Legendarni Braco preuzima još jednu važnu funkciju u Bayernu

Sportski direktor Bayerna Hasan Salihamidžić (43) izabran je u upravu kluba, a dužnost će preuzeti 1. srpnja. Salihamidžić će biti direktor sportskih aktivnosti, ali će i dalje obavljati i ulogu sportskog direktora.

Salihamidžić je igrao za Bayern od 1998. do 2007. godine. Igračku karijeru okončao je 2012. u Wolfsburgu, a sportski direktor Bayerna postao je 2017.

Bayern are not looking for a new sporting director when Hasan Salihamidžić gets promoted to the board of directors next month: "This is currently not planned. I'll continue to do my tasks as before. We've to see what happens in 2 or 3 years. But everything remains as it is" [51] pic.twitter.com/n11ooie7V4

