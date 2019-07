VELIKA ČAST ZA KOŠARKAŠA KOJI JE NAPUSTIO GOLDEN STATE: Nećete vjerovati kakvo su mu priznanje odali Warriorsi

Slavni Amerikanac otišao u drugu momčad, ali u Warriorsima i dalje ima zvjezdani status

Golden State Warriors su odlučili “umiroviti” broj 35 kojeg je nosio Kevin Durant i taj broj nitko neće nositi dok je Joe Lacob suvlasnik ovog NBA kluba, objavili su prvaci 2017. i 2018. nakon vijesti da je dvostruki MVP odlučio postati član Brooklyn Netsa.

“Danas kada on započinje novo poglavlje svoje nevjerojatne karijere, želimo zahvaliti KD-ju za njegov doprinos i na tome što je bio dio jedne od najplodonosnije serije u povijesti NBA i želimo mu sve najbolje na putu do Kuće slavnih. Zato i to dok sam ja suvlasnik ove momčadi ni jedan igrač više neće nositi broj 35 na dresu Warriorsa”, kazao je Lacob.

Supermomčad u Brooklynu

U Brooklynu, s kojim je potpisao četverogodišnji ugovor vrijedan 164 milijuna dolara, Durant će igrati zajedno s Kyrieom Irvingom i DeAndreom Jordanom. Durant je igrao tri sezone u Warriorsima s kojima je osvojio dva naslova prvaka i dva je puta bio proglašen najkorisnijim igračem finala.

Na žalost ove je ove sezone u petoj utakmici finala ozlijedio Aholovu tetivu što će ga udaljiti od terena gotovo cijelu iduću sezonu.