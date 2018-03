VELIKA BORBA ZA POSRNULOG HALILOVIĆA: ‘Ne znam zašto ne igra u HSV-u, kod nas bi bio u momčadi’

Nekoliko španjolskih klubova uključujući Valenciju, Villarreal, Sevillu i Sporting Gijon mogli bi ove zime iskoristiti malu minutažu hrvatskog veznjaka Alena Halilovića (20) u njemačkom HSV-u kako bi ga vratili u Španjolsku gdje je prošle sezone igrao odlično u Sportingu iz Gijona.

“Ne znam zašto ne igra ondje, kod nas bi bio u momčadi”, rekao je Hini jedan od dužnosnik Sporting Gijona u Madridu prije nedavne utakmice protiv Real Madrida. “Mora još sazrijeti, no igrački je jako napredovao prošle sezone te smo zadovoljni onime što je pokazao”, dodao je.

Halilović je lani na jednogodišnjoj posudbi u Sportingu odigrao 37 utakmica, zabio pet golova, a još pet puta je dodao za pogodak čime je pomogao ekipi sa sjevera u spašavanju od ispadanja iz lige. U lipnju ga je Udruga španjolskih sportskih novinara (AEPD) uvrstila među deset najboljih igrača španjolske lige do 25 godina, gdje je bio jedini strani nogometaš. U nekoliko navrata su ga, zbog lijepih poteza i driblinga, navijači preko interneta proglašavali najboljim igračem mjeseca u Sportingu.

Sportski direktor Seville, Ramon Rodriguez Verdejo, poznatiji kao “Monchi”, napominje kako mu se sviđa Halilović, iako ljetos nije bio poslao ponudu u Barcelonu za njega.



“Rekao sam ranije kako Barcelona ima puno zanimljivih mladih igrača no da mi se posebno svidio Halilović. Talentiran je i kvalitetan te je jedan od onih koje pratimo”, izjavio je Monchi.

Monchi ga cijeni

Monchi, koji je u Španjolskoj poznat po pronalaženju igrača koje kasnije uspijeva skupo prodati, a da ne pate sportski rezultati, također ne zna zašto hrvatski vezni igrač ne igra u Njemačkoj.

“Dječak od 19 godina bio je sposoban nametnuti se u profesionalnoj momčadi poput Sportinga. Gledao sam ga bio protiv Betisa u Sevilli, i u posljednjim minutama kada Sporting nije izgledao dobro, on je bio taj koji je tražio loptu. I to vrijedi jako puno novca. To nije lako pronaći jer je to nešto što se ne postiže samo radom”, dodao je. Planove za zimski prijelazni rok ne otkriva.

Sevilla je na korak od prolaza u osminu finala Lige prvaka, a u prvenstvu dijeli drugo mjesto s Barcelonom zaostajući šest bodova za vodećim Real Madridom.

Valencia, s kojom je pregovarao u srpnju, ove sezone je nastavila s lošim rezultatima, a navijači zahtijevaju odlazak singapurskog vlasnika i predsjednika Petera Lima te njegove kćeri. Momčad iz grada na obali Mediteranskog mora nalazi se na 16. mjestu među 20 klubova pa na zimu namjerava dovesti nove igrače među kojima bi mogao biti Halilović.

“To je stvar kluba i Halilovića. Ne mogu ništa reći o tome”, rekao je u telefonskom razgovoru Paco Ayestaran koji je bio trener Valencije do kraja rujna. U srpnju je Halilović bio blizu potpisa ugovora s Valencijom, no u posljednji trenutak se odlučio za HSV koji je ponudio više novca. Mjesec dana kasnije zabio je pobjednički gol za novu momčad u pobjedi od 1-0 u 1. kolu Kupa protiv Zwickaua, ali je nakon toga sudjelovao u još samo šest utakmica provevši na terenu ukupno 164 minute.

Villarreal se i ljetos spominjao u španjolskim medijima kao moguća destinacija hrvatskog nogometaša. “Žuta podmornica” je u pretkolu Lige prvaka ispala od Monaca, a u Europskoj ligi idući tjedan lovit će pobjedu nad rumunjskom Steauom za prolazak skupine. ‘Žuti’ se nalaze na šestom mjestu u prvenstvu te hvataju poziciju koja bi ih odvela u pretkolo Lige prvaka iduće sezone.

Kada mu je ljetos istekla posudba u Sportingu, Barcelona ga je za 5 milijuna eura prodala HSV-u uz mogućnost otkupa u iduće dvije godine. “Ove godine ga prema ugovoru možemo vratiti za 10 milijuna, a iduće za 12,5 milijuna eura”, kaže Toni Ruiz, glasnogovornik Barcelone. S njemačkom ekipom ima ugovor do ljeta 2020.

“Za Halilovića bi bilo najbolje da se vrati u Španjolsku. Ovaj stil igre mu više odgovara”, kaže Anton Maena, sportski novinar radijske postaje Cadena SER u Madridu. “No pitanje je imaju li klubovi novca za njega”.

POsudba nije jedina opcija

Dok je lani igrao za Sporting plaću mu je isplaćivala Barcelona, a ljetos je HSV nadmašio Valenciju u financijskim uvjetima.

“Kada bi HSV pristao posuditi ga kao što je to učinila Barcelona nama bi to odgovaralo no to je zasad samo pretpostavka”, kaže dužnosnik Sportinga, koji se i ove godine bori za opstanak. Hrvatski napadač Duje Čop također je ondje došao na posudbu, iz talijanskog Cagliarija, jer klub nema novce za pojačanja. Valencia, Villarreal i Sevilla su u prednosti za dovođenje nogometaša koji je u Barcelonu stigao u srpnju 2014. iz zagrebačkog Dinama.

Dopisnik njemačkih dnevnih novina Die Welt u Barceloni, Florian Haupt, uvjeren je da posudba nije jedina opcija, odnosno da će Halilović napustiti HSV ako se u siječnju pojavi neki klub spreman otkupiti njegov ugovor. “Siguran sam u to. HSV je definitivno najgore mjesto za mladog igrača. Ondje nema nikakve strategije, vlada kaos, a čini se da ne računaju na njega”, kaže Haupt.

Član hrvatske U-21 reprezentacije na tržištu vrijedi 5 milijuna eura, podatak je Transfermarkta, internetske stranice specijalizirane za transfere nogometaša.

HSV je htio kupiti Halilovića od Barcelone i godinu dana ranije, uoči posudbe Sportingu. Trener HSV-a Bruno Labbadia ljetos ga je po isteku te posudbe konačno doveo u lučki grad predstavivši mu ambiciozne planove, no 50-godišnji trener je krajem rujna dobio otkaz. Ofenzivni vezni je od tada odigrao samo 95 minuta u dvije utakmice a HSV je pao na posljednje mjesto u prvenstvu.

Premekan za Njemačku

“To nije mjesto za rafinirane igrače s tehnikom već za ratnike. U Njemačkoj je, tradicionalno, borba za opstanak više tučnjava nego igra. A to traže i navijači”, kaže Haupt. “Može se čuti kako je on premekan za to ili da je previše zvijezda da bi se žrtvovao no sve to nije dokazano jer malo igra i ne dobiva priliku”.

Uprava, međutim, poručuje kako računa na Halilovića iako ga trener šalje na tribinu umjesto na travnjak.

“Nećemo detaljno komentirati izvedbu naših nogometaša. Alen Halilović je jako talentiran igrač koji jako dobro trenira te će dobiti priliku u Bundesligi”, poručio je Lars Wegener, glasnogovornik HSV-a. “Nije nam namjera da napusti klub ove zime”.

Halilović je posljednju utakmicu odigrao 21. listopada protiv Eintrachta iz Frankfurta.