VELIKA BITKA ZA POLUFINALE: Manchester United slavio u Španjolskoj, Roma u završnici slomila Ajax, kiks Arsenala

Odigrane su prve utakmice četvrtfinala Europske lige

Niti jedan domaćin u prvim utakmicama četvrfinala nogometne Europske lige nije uspio ostvriti pobjedu, štoviše samo je Arsenal odigrao neodlučeno na svom Emiratesu protiv praške Slavije, dok su sva tri preostala susreta okončana uspjesima gostiju.

Dinamo je izgubio u Maksimiru od Villarreala s minimalnih 0-1 golom Gerarda Morena iz kaznenog udarca u 44. minuti, dok su Manchester United i Roma ostvarili još bolje rezultate na gostovanjima kod Granade, odnosno Ajaxa.

8 – Marcus Rashford is the first English player to score eight goals for @ManUtd in European competition in a single season (excluding qualifiers) since Bobby Charlton in 1964-65. Footsteps. #UEL pic.twitter.com/pskfaBm3OI — OptaJoe (@OptaJoe) April 8, 2021

Manchester United opravdao je ulogu velikog favorita protiv Granade i stigao do pobjede od 2-0. Prvi je pogodak postigao Rashford u 31. minuti nakon duge lopte Lindelofa, dok je konačni rezultat postavio Bruno Fernandes iz kaznenog udarca u 90. minuti.

Roma je u Amsterdamu svladala Ajax sa 2-1 iako je domaćin poveo krajem prvog poluvremena kada je Klaassen u 39. minuti odlično završio akciju u kojoj je kombinirao s Tadićem. Imao je Ajax odličnu priliku za povećanje vodstva, no Tadić u 53. minuti nije iskoristio kazneni udarac, a za toj je vrlo brzo bio kažnjen. Roma je do poravnanja stigla u 57. minuti nakon velike pogreške domaćeg vratara Scherpena kojemu je ne odviše dobar slobodni udarac Pellegrinija prošao kroz ruke, da bi preokret kompletirao Ibanez lijepim pogotkom u 87. minuti nakon kornera.

Marcus Rashford is the first Manchester United player to score 20+ goals across all competitions in back-to-back seasons since Wayne Rooney. 🤩 pic.twitter.com/GgbI2pT6Q9 — Squawka Football (@Squawka) April 8, 2021

Arsenal i Slavia su u Londonu igrali 1-1, a oba gola postignuta su u samoj završnici. Arsenal je poveo golom Pepea u 86. minuti iz brzog protunapada nakon kronera gostiju, a poravnao je Holeš u četvrtoj minuti nadoknade kada se najbolje snašao u gužvi pred domaćim vratima.

Uzvrati su za tjedan dana.

🔄 – @AFCAjax lose a European match after leading for the first time since their 3-2 home defeat in the semi-finals of the 2018/19 Champions League. #UEL #ajarom — Gracenote Live (@GracenoteLive) April 8, 2021

Rezultati prvih utakmica četvrtfinala nogometne Europske lige

Dinamo Zagreb (Hrv) – Villarreal (Špa) 0-1 (Moreno 44-11m)

Arsenal (Eng) – Slavia Prag (Češ) 1-1 (Pepe 86 /Holeš 90+4)

Ajax (Niz) – Roma (Ita) 1-2 (Klaassen 39 / Pellegrini 57, Ibanez 87)

Granada (Špa) – Manchester United (Eng) 0-2 (Rashford 31, Bruno Fernandes 90-11m)