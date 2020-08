Nogometaši Paris Saint Germaina prvi put u povijesti izborili su plasman u finale Lige prvaka nakon što su u prvom polufinalnom susretu u Lisabonu pobijedili RB Leipzig sa 3-0.

[FOTO] LEIPZIG – PSG 0:3: Moćni Parižani totalnim nogometom pregazili Leipzig, izjednačili rekord i plasirali se u finale Lige prvaka

Pobjedu pariškom sastavu donijeli su Marquinhos (13), Angel Di Maria (42) i Juan Bernat (56). Bila je ovo, inače, utakmicu koju je posebno obilježio Argentinac Di Maria. Njegove brojke jednostavno govore same za sebe.

Imao je, među ostalim, pet ključnih dodavanja. 4 uspješna driblinga, zabio je jedan gol i dva namjestio, skupilo je 86% uspješnih dodavanja… Definitivno igrač utakmice. Uz sve to ostao je nepobijeđen u svih 17 susreta u kojima je postizao golove. Po tom su samo Mohamed Salah, Gonzalo Higuain i Patrick Kluivert ispred njega.

PSG će u finalu, 23. kolovoza u Lisabonu igrati protiv pobjednika sutrašnjeg susreta između Bayerna i Lyona.

17 – Ángel Di María is unbeaten in all 17 @ChampionsLeague matches he’s scored in (W15 D2 – 21 goals in total) – only Mohamed Salah (18), Gonzalo Higuaín (21) and Patrick Kluivert (25) have scored in more games without defeat in the competition’s history. Charm. #RBLPSG pic.twitter.com/TNy4UHnbuL

— OptaJoe (@OptaJoe) August 18, 2020