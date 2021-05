VEDRAN ĆORLUKA ZAVRŠIO KARIJERU: Legendarni branič potvrdio da ide u mirovinu; ‘Nisam to planirao, ali vrijeme je za dolazak kući’

Ćoruika će biti pomoćnik izborniku A reprezentacije Zlatku Daliću na nadolazećem Europskom prvenstvu

Legendarni hrvatski branič Vedran Ćorluka (35) i sada pomoćnik izborniku Vatrenih Zlatku Daliću potvrdio je da je prekinuo karijeru.

DALIĆ OBJASNIO ZAŠTO JE U STOŽER DOVEO VEDRANA ĆORLUKU: ‘U Rusiji je možda bio ljut na mene u nekim situacijama…’

“Odigrao sam jučer zadnju utakmicu za Lokomotiv. Bilo mi je teško, ali danas je već lakše. Velika mi je čast što me izbornik pozvao. Pričao sam sa suigračima i nadam se da mogu pomoći, kako sam pomagao i kada sam bio igrač”, rekao je Ćorluka na press konferenciji na kojoj je Dalić objavio popis igrača za Euro.

“Jednostavno čovjek u jednom trenutku shvati da je to to. Nisam planirao da će ova godina biti ta u kojoj ću završiti karijeru, ali dogodio se trenutak u kojemu sam to odlučio. Nije da više nisam bio motiviran illi da ne uživam u nogometu. Dapače, uživao sam i jučer, ali mislim da je vrijeme za doći kući, prnaći se u nekoj novoj ulozi i nekim novim životnim radostima”, poručio je Ćorluka

Uspješna karijera

Ćorluka će u reprezentaciji naslijediti drugog legendarnog Vatrenog koji je asistirao Daliću, Ivicu Olića, koji je nedavno postao trenerom ruskog CSKA iz Moskve.

Ukupno je osvojio 10 trofeja. S Dinamom je bio prvak 2006. i 2007. godine, a osvojio je i Superkup 2006., te Kup 2007. U dresu Lokomotiva osvojio je šest trofeja – rusko prvenstvo, četiri kupa, te ruski Superkup.

Za Hrvatsku je u 103 utakmice zabio četiri gola, a krunu karijere imao je 2018. u Rusiji gdje je u dresu “Vatrenih” osvojio svjetsko srebro.