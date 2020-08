‘VEČERAS SMO NAPRAVILI TOLIKO GLUPOSTI….’: Trener Osijeka nije skrivao razočaranje nakon teškog poraza od Dinama

Momčad Osijeka nakon prva tri kola ima samo jedan bod

U derbiju 3. kola Prve HNL Dinamo je na stadionu Maksimir pobijedio Osijek s 4-1 i upisao treću pobjedu u ovoj sezoni 1. HNL, dok je Osijek ostao na samo jednom bodu.

DINAMO UVJERLJIV PROTIV OSIJEKA U DERBIJU TREĆEG KOLA HNL-A: Modri opasno živjeli pa u završnici lude utakmice slomili goste

Dva autogola i sjajni Dominik Livaković bili su “čarobna formula” Dinamove pobjede protiv Osijeka u derbiju trećeg kola HNL. Gosti su imali niz sjajnih prilika, čak i jedanaesterac, no Livaković je još jednom dokazao zašto čvrsto drži mjesto na vratima svjetskih doprvaka.

Mišljenje trenera

Nakon susreta treneri obje ekipe podijelili su svoja razmišljanja, a strateg Osijeka Ivica Kulešević nije skrivao svoje razočaranje.

“Teško je vjerovati da smo ovako izgubili utakmicu. Došli smo sa željom da pobijedimo ili barem uzmemo bod, ali uz toliko gluposti koje smo napravili večeras, Dinamo smo praktički pogurnuli do bodova. Naglašavao sam prije utakmice da nam se ne smije dogoditi gol iz prekida, a mi ga baš tako dobijemo”, izjavio je i nastavio:

“Kasnije se uspijemo vratiti, promašimo penal, u pravom trenutku izjednačimo, stvorimo više zicera uz 17 udaraca na gol, devet u okvir i izgubimo 4:1! Moramo se resetirati, imamo jedan bod iz tri kola, jasno je da se moramo trgnuti već u reprezentativnoj stanci, kako bismo u sljedećoj utakmici, ne samo popravili dojam, nego konačno i pobijedili.”

Trener Dinama Zoran Mamić bio je puno bolje raspoložen.

“Čestitke momčadi na pobjedi, sadržajna utakmica za publiku, ali za trenera – glavobolja. Kad suparnička momčad izgubi a ima 20-ak udaraca i puno šansi i nije zaslužila poraz, onda je to za domaćeg trenera glavobolja. No, ne treba gledati pobjedi u zube, moramo izvući pouke. Nedostajalo nam je svježine, bila je dosta umora, Osijek je to iskoristio i radio nam velike probleme, visjeli smo kao lusteri 15 minuta”, prenose njegovu izjavu Sportske novosti.