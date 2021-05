VEĆ ZABORAVLJENI MIRALEM PJANIĆ NAJAVIO NEVJEROJATAN TRANSFER: ‘Mi smo kao braća. Jedva čekam vidjeti vas…’

Trebao je biti veliko pojačanje, za njega je Barcelona dala talentiranog Arthura Mela i odrekla se Ivana Rakitića, a na koncu stigao je lani u transferu vrijednom 60 milijuna eura, što dovoljno govori kakva su očekivanja bila od bosanskohercegovačkog nogometaša, Miralema Pjanića. Međutim, Pjanić je ispao teško razočaranje i Barcelona ga se pod hitno želi riješiti.

BiH nogometaš danas vrijedi znatno manje, oko 28 milijuna eura, a čini se baš i ne vlada neka pomama za njim, barem ne u Europi. No, Pjanić je dao naslutiti da bi karijeru mogao nastaviti na ponešto egzotičnijoj destinaciji, odnosno u Saudijskoj Arabiji.

Tamošnji mediji pišu kako je za njega zainteresiran Al-Nassr i kako su već ušli u pregovore s Barcelonom, a navijači su preplavili društvene mreže porukama za Pjanića u kojima zazivaju njegov dolazak.

Pjanić im je odgovorio i to veoma pozitivno, kao da se nada da će tamo na kraju i završiti. “Jedva čekam vidjeti ove prekrasne ljude. Mi smo braća”, napisao je Pjanić.

Cant Wait to see This beautiful people 🙌🏼

We Are brothers 💛💙🇧🇦🇸🇦 https://t.co/cChTVInZD8

— Miralem Pjanic (@Miralem_Pjanic) May 8, 2021