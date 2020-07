Novi šef obično dovodi novi tim pa je pitanje što će biti s aktualnim

Marin Brbić definitivno odlazi s funkcije predsjednika Hajduka.Potvrdio je to u priopćenju obavljenom na službenoj stranici Hajduka.

POTRES NA POLJUDU: Marin Brbić odlazi iz Hajduka – ‘Ponižavajući je način na koji mi je Udruga Naš Hajduk iskazala nepovjerenje’

“Bio sam spreman preispitati svoju odluku da sam dobio povjerenje vlasničke strukture prihvaćajući zajednički artikuliranu potrebu za toliko željenim kontinuitetom. Budući da na navedenoj Skupštini nisam dobio podršku drugog najvećeg dioničara Kluba – Udruge Naš Hajduk, odlučio sam ostati pri svojoj prvotnoj odluci da podnesem ostavku”, poručio je među ostalima.

Nakon ovog njegova poteza otvorila se niz pitanja poput onih tko će ga naslijediti i što će biti s Marijem Stanićem i Ivanom Kepčijom. Kako javlja SN na Brbićevo mjesto trebao bi zasjesti Lukša Jakobušić, koji je lani pola godine bio dopredsjenik kluba.

Stanić i Kepčija su pak u nedjelju na Skupštini kluba rekli što će oni napraviti ako Brbić ode.

“Gospodin Brbić je doveo Marija i mene u Hajduk. Drago nam je bilo čuti podršku NO-a. U situaciji u kojoj bi iz privatnih razloga Brbić otišao, to je nešto drugo, ali u slučaju da ne osjećamo podršku nas kao tima… No, osjetili smo je od Nadzornog odbora i kao tim želimo nastaviti dalje. Nadam se da će on ostati dio ovog broda i da ćemo nastaviti zajedno ploviti dalje”, kazao je Kepčija. Oglasio se potom i Stanić.

“U ovom trenutku ne znam, kao što nisam znao prije pola godine da ću biti dio ovog kluba. S obzirom na to da Skupština traje pet sati, pomalo se gubi fokus, ali kategorički tvrdim da bilo koja promjena unutar kluba nije dobra, a što će biti ako bude, to ne znam. Mislim i po pitanju strategije da bi je trebao pisati netko tko je tu minimalno tri godine. Ali da se vratim na upit, o tome ćemo razmišljati onog trenutka kad do toga dođe”, rekao je Stanić.