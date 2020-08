VEĆ DUGO NISMO VIDJELI NEŠTO OVAKO BIZARNO: Sin trenera Barcelone otišao na ranč i pitao krave hoće li njegov otac osvojiti Ligu prvaka

Španjolskog velikana Barcelonu u petak očekuje utakmica četvrtfinala Lige prvaka protiv Bayerna.

Utakmica je to od presudne važnosti za trenera katalonskog kluba Quiquea Setiena za kojega španjolski mediji pišu da će dobiti otkaz ako ove sezone ne osvoji najelitnije klupsko natjecanje.

Njegov sin Laro je uoči te utakmice otišao na ranč na kojem njegov otac provodi puno vremena i tamo upitao krave hoće li Barca osvojiti Ligu prvaka.

“One to znaju, rekle su mi da ćemo osvojiti Ligu prvaka”, poručio je Laro na videu na Instagramu.

Video: Setién's son Laro asking the cows if Barça will win the Champions League. [ig: larosetien] pic.twitter.com/qBjaa0h5xQ

— barcacentre (@barcacentre) August 10, 2020