VEĆ DRUGI TRENER U BUNDESLIGI OVE SEZONE DOBIO OTKAZ: Presudio mu je težak poraz u prošlom kolu

Nakon dva poraza na startu nove sezone Bundeslige Mainz se razišao s trenerom Achimom Beierlorzerom, objavljeno je na web-stranici njemačkog kluba u ponedjeljak.

KOVAČ JE NAKON OVAKVE UTAKMICE DOBIO OTKAZ: Evo što je trener Bayerna rekao nakon što mu je Vatreni prekinuo fantastičan niz

U subotu je Mainz kod kuće s 1-4 izgubio protiv Stuttgarta i to je bio kraj za 52-godišnjeg njemačkog trenera koji je u klub stigao u studenom i uspio ga spasiti od ispadanja prošle sezone.

Mainz have parted ways with head coach Achim Beierlorzer. Assistant coach Jan-Moritz Lichte will take charge of the side until further notice. pic.twitter.com/JJxFMqyPiw

— Mainz 05 English (@Mainz05en) September 28, 2020