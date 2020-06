VAŽNE POBJEDE NAPOLIJA I ATALANTE U BORBI ZA LIGU PRVAKA: Jurićeva Verona prosula veliku prednost

Nogometaši Atalante ostvarili su važnu pobjedu u borbi za Ligu prvaka nakon što su u susretu 28. kola talijanskog prvenstva na gostovanju pobijedili Udinese sa 3-2.

Momčad iz Bergama je iskoristila poraz Rome na gostovanju kod Milana (0-2), pa sada ima čak devet bodova prednosti pred Rimljanima.

Petu uzastopnu pobjedu Atalanti u međusobnim susretima donijeli su Duvan Zapata (8) i Luis Muriel (71, 79), dok je oba gola za momčad iz Udina zabio Kevin Lasagna (31, 87). Mario Pašalić je za Atalantu igrao do 59. minute dok Boško Šutalo nije ulazio u igru.

Atalanta have scored 3+ goals in 14 of their 28 Serie A games this season:

Italy's Great Entertainers. pic.twitter.com/2zAiRuKuAe

— Squawka Football (@Squawka) June 28, 2020