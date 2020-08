VATRENOM SE SPREMA VELIKI TRANSFER? Poznati talijanski klub započeo je pregovore za dovođenje Brekala, poznati su detalji

Dvadesetdvogodišnji hrvatski nogometni reprezentativac Josip Brekalo trenutno je član njemačkog prvoligaša Wolfsburga, za koji je ove sezone odigrao 40 utakmica i postigao sedam golova.

UBOJITI HRVATSKI NAPADAČ NA METI ŠPANJOLSKOG VELIKANA: Legendarni Ronaldo daje sedam milijuna eura za našeg golgetera

No, on možda neće biti još dugo član “Vukova”.

Kko doznaju Sportske novosti, za brekala je zainteresiran talijanski prvoligš Fiorentina koji je za Vatrenog Wolfsburgu ponudio 20 milijuna eura.

No, upozorava SN, da se tek radi na tom poslu jer Wolfsburg za Brekala traži 25 milijuna eura.

#Sampdoria are preparing a bid for #Wolfsburg and #Croatia international winger Josip Brekalo, who is rated at least €10m https://t.co/T6bbtDnND4 #VfLWolfsburg #SerieA #Bundesliga pic.twitter.com/gmaihzGYEN

— footballitalia (@footballitalia) June 29, 2019