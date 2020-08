VATRENOM SE SPREMA VELIKI TRANSFER, BIELSA GA ŽELI DOVESTI U LEEDS? Legendarni trener misli da mu je potreban baš takav igrač

Leeds United, kojeg vodi Marcelo Bielsa, sljedeće će sezone igrati Premier ligu

Dvadesetsedmogodišnji branič hrvatske nogometne reprezentacije i škotskog Rangersa Borna Barišić velika je želja legendarnog argentinskog trenera Marcela Bielse, koji će ga u ljetnom prijelaznom roku pokušati dovesti u svoj Leeds United, javlja Football insider.

Leeds je prošle sezone osvojio Championship i sljedeće će sezone igrati u Premierligi pa Bielsa želi dodatno osnažiti svoju momčad. Jedna od pozicija koju Bielsa želi ojačati je ona lijevog braniča i Barišić mu se čini kao idealan igrač za njegovu momčad.

Novi ugovor

Barišić je član Rangersa od 2018. godine, kada je stigao iz Osijeka, a u svojem razdoblju u Glasgowu postao je jedan od najvažnijih igrača škotskog velikana.

On je nedavno potpisao novi ugovor s Rangersima, koji traje sve do 2024. godine pa će to biti dodatan problem za Leeds oko iznosa odšteta za njega.

Football Insider ne navodi koliko su Englezi spremni ponuditi.

Barišić je ove sezone odigrao 39 utakmica za Rangerse, 14 puta asistirao i postigao dva pogotka. Za hrvatsku reprezentaciju nastupio je 12 puta.