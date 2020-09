Pregovori Atalante i Wolfsburga u vezi transfera hrvatskog reprezentativca Josipa Brekala (22) došli su u slijepu ulicu, objavili su talijanski mediji.

BREKALO NAKON DVA PORAZA: ‘Pokazali smo da smo top momčad, navijači mogu biti zadovoljni našom reakcijom

Atalanta želi dovesti Brekala na jednogodišnju posudbu uz opciju otkupa ugovora na kraju sezone, dok Wolfsburg inzistira na prodaji hrvatskog krilnog napadača i traži odštetu od 20 milijuna eura.

Atalanta talks for Wolfsburg winger Josip Brekalo appear to have hit problems, both for the transfer fee and personal terms https://t.co/LVSUHSkJXz #Atalanta #VfL #VfLWolfsburg pic.twitter.com/Fmx01wppQv

— footballitalia (@footballitalia) September 14, 2020