VATRENI VODI VELIKU GOLGETERSKU BITKU S BENZEMOM: ‘Bit će borbeno među nama dvojicom, ali…’

Budimir je tek u listopadu prešao iz Mallorce u Osasunu, pa prebolio koronavirus a onda se vratio na travnjak

Hrvatski reprezentativni napadač Ante Budimir zabio je za Osasunu tri gola u posljednje dvije utakmice, te je rekao kako se dobro osjeća na terenu mjesec dana uoči početka Europskog prvenstva.

“Vesele me ti moji golovi, zbog pobjeda i skupljenih bodova imaju veći smisao. Hvatam kontinuitet i dobro se osjećam na terenu”, rekao je 29-godišnji Budimir u razgovoru za Hinu nakon što je u utorak dva puta pogodio mrežu u pobjedi 3-2 nad Cádizom. U prošlom kolu je, pak, u 89. minuti donio svojoj momčadi bod u 2-2 remiju kod Athletic Bilbaa.

. Prošle sezone je s 13 golova bio najbolji strijelac Mallorce u Prvoj ligi, a sada je s 10 prvenstvenih pogodaka najubojitiji golgeter Osasune, dva kola prije kraja Primere.

Posljednjim pogocima je lansirao crvene iz Pamplone na 11. mjesto u prvenstvu, pa se ekipa od borbe za opstanak sada nalazi na sredini tablice.

“Prošli vikend smo osigurali opstanak, ali nije kraj prvenstva. Ovu večerašnju utakmicu, i dvije pred nama shvaćamo ozbiljno, kao utakmice koje ne igraš baš svaki dan. Ne shvaćamo ih stoga zdravo za gotovo”, napomenuo je Budimir i dodao: “Možda nemamo taj teret na leđima da se u zadnjim kolima moramo vaditi za opstanak, ali se želimo maksimalno natjecati i izvući što više iz preostalih utakmica”.

Vodi utrku s Bezemom

Budimir je ove sezone najbolji strijelac glavom u Španjolskoj jer je tako zabio šest golova u prvenstvu i jedan u kupu. U prvenstvu je šest golova glavom postigao i Karim Benzema, napadač Real Madrida.

“Bit će borbeno između nas dvojice do kraja kad su pitanju pogoci glavom, ali Benzema ukupno ima puno više golova (21 u prvenstvu)”, rekao je Budimir.

Budimira čekaju još utakmice protiv Atlético Madrida i Real Sociedada u kojima ima priliku potvrditi da je najopasniji igrač glavom u Primeri.

“Ja sam zadovoljan što se ekipa Osasune bazira na probojima po stranama i centaršutevima, a tu treba završavati akcije. Prilagodio sam se tom načinu igre jednako kao što sam se prošle sezone bio prilagodio na drukčiju igru Mallorce, pa sam tada možda imao dva gola glavom, a ostale sam zabio nogom”, rekao je Budimir.

Navijači ga žele u klubu

Navijači Osasune strahuju, međutim, da bi idući mjesec mogao otići iz kluba, jer je u subotu Osasunin trener Jagoba Arrasate dao do znanja da klub možda neće moći otkupiti njegov ugovor od Mallorce.

“Budimir nam je važan igrač, ali pripada drugom klubu pa neće biti lako dogovoriti njegov ostanak ovdje iduće sezone”, izjavio je Arrasate.

Drugoligaš Mallorca ga je, na zahtjev samog Budimira, bila posudila Osasuni koja može otkupiti ugovor za osam milijuna eura. Lokalne novine Diario de Mallorca izvijestile su prošli tjedan kako Osasuna pokušava spustiti cijenu na četiri milijuna eura.

“Ne znam, ne bih se zamarao time. Na klubovima je taj dio, pa nastojim ne razbijati previše glavu onime što ne ovisi o meni. Neka to rade ljudi koji su zaduženi za to, pa ćemo vidjeti. No, mene veseli da igram i da se dobro osjećam”, zaključio je Budimir.

Vrati li se idući mjesec u Mallorcu, izgledno je da će Budimir i s njome dogodine igrati u Primeri. Klub s otoka u Sredozemnom moru se trenutno nalazi na drugom mjestu u Segundi, koje izravno vodi u viši razred. Mallorca bi se tako vratila u Prvu ligu nakon samo godine dana izbivanja.

