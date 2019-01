VATRENI USKORO NAPUŠTA SAN SIRO? Inter pregovara s njegovom zamjenom, poznato gdje bi Hrvat mogao otići

BLOG: Rodrigo De Paul ripe for #Inter

With a rumoured €30m offer for the #Argentina international, @RamezYNathan outlines why the #Udinese talent is worth swooping for https://t.co/PtBxs4Xsc6 #SerieA #FCIM #THFC #ASRoma #Napoli #ACMilan pic.twitter.com/snqFHgczYG

— footballitalia (@footballitalia) January 24, 2019