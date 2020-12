Hrvatska nogometna reprezentacija igrat će sa Slovačkom, Rusijom, Slovenijom, Ciprom i Maltom u kvalifikacijskoj skupini H za plasman na Svjetsko prvenstvo u Kataru, odlučeno je nedavno na virtualnom ždrijebu u sjedištu UEFA-e u Nyonu.

HNS je pak u četvrtak potvrdio da će domaćin prve dvije kvalifikacijske utakmice biti Rijeka. Utakmica s Ciprom igra se 27. ožujka s početkom u 18:00 sati, a tri dana kasnije na rasporedu je dvoboj s Maltom, s početkom u 20:45 sati.

Hrvatska je u Rijeci do sada odigrala 16 utakmica i niti jednom nije izgubila, uz 13 pobjeda i tri remija.

🏟️ Rijeka to host first two home qualifiers on the road towards 2022 @FIFAWorldCup in Qatar! #BeProud #Croatia #Vatreni🔥 pic.twitter.com/VQ5dlg5j1o

— HNS (@HNS_CFF) December 17, 2020