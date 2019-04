VATRENI SVE BLIŽE ODLASKU IZ INTERA: Talijani pišu da je velikan snimao drugog Hrvata u kojem vide ključno pojačanje

Talijanskog velikana ovog ljeta čeka rekonstrukcija momčadi

Hrvatski nogometni reprezentativac Ivan Perišić i njegov suigrač Mauro Icardi na izlaznim su vratima Intera. To bi se moglo zaključiti iz priče koju je objavio talijanski Tuttosport

“Argentinac gleda prema Madridu, a Hrvat želi u Premier ligu”, pišu te dodaju kako je sportski direktor Piero Ausilio u srijedu navečer, nakon Gundogana dan ranije, gledao Ivana Rakitića u akciji.

Očekuje se da će Icardi na ljeto napustiti Inter nakon što mu je oduzeta kapetanska traka jer je odbio igrati zbog navodne ozljede koljena. Nakon toga našao se u nemilosti navijača. Perišić je pak bio na korak do prelaska u Arsenal ovog siječnja, ali je klub na kraju stopirao taj transfer.

Nikad se ne zna

Kada je u pitanju Rakitić poznato je da im je on želje dulje vrijeme. Teško da će veznjak napustiti Barcelonu, ali postoji šansa u vidu njegovih riječi poslije utakmice na Old Traffordu kada je poručio da se u nogometu nikada ne zna.

“Jako sam ponosan što mogu biti dio najveće momčadi na svijetu. Imam još tri godine ugovora tako da sam miran, a što će biti to ćemo vidjeti. S nogometom se nikad ne zna. Također, ponosan sam što me spajaju s tako velikim momčadima u Europi i to mi dokazuje da je ovo što radim jako dobro. Jako sam sretan i to mi je najbitnije”, rekao je za HRT.