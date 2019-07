VATRENI SE PRISJETILI FANTASTIČNOG DOČEKA: ‘Bilo je toliko posebno da bismo mogli proglasiti taj dan praznikom’

Vatreni progovorili o danu ponosa i slave koji nikad neće zaboraviti

Hrvatski nogometni reprezentativci su se na Facebook stranici HNS-a prisjetili nezaboravnog dočeka sa svjetskog prvenstva u Rusiji kada je “Vatrene” na ulicama Zagreba dočekalo gotovo pola milijuna ljudi.

Kapetan Luka Modrić je priznao kako su igrači bili ‘šokirani dočekom’. Ivan Rakitić je istaknuo kako se “osjetilo u prvoj sekundi da se isplatio sav trud, sva borba, rad, disciplina”. Danijel Subašić je kazao kako mu se i danas vrte te slike u glavi, Ivan Perišić je poručio kako je bilo je neopisivo, dok je Ante Rebić dodao kako onakav doček navijača nije mogao zamisliti ni u najluđim snovima.

Hrvatska nogometna reprezentacija je prije godinu dana osvojila drugo mjesto na svjetskom prvenstvu u Rusiji nakon što je u finalu izgubila od Francuske sa 2-4. Ulaskom u finale izabranici Zlatka Dalića ostvarili su najveći uspjeh u povijesti hrvatskog sporta, a doček je bio veličanstven. Put od zračne luke do pozornice na Trgu bana Jelačića trajao je više od šest sati, a kada je otvoreni autobus s prepoznatljivim crveno-bijelim kvadratićima stigao u središte Zagreba, “Trg je eksplodirao”.

Svi su nam govorili da nemamo pojma što nas čeka

“Nakon što je završilo finale, svi s kojima smo pričali u Hrvatskoj govorili su nam – ‘nemate pojma što vas čeka’. Bili smo šokirani koliko je ljudi bilo po cestama. Čak ni taj put od sedam sati nije se činio tako dug jer su svugdje bili ljudi, a mi smo bili presretni kada smo vidjeli koliko im znači naš uspjeh,” kazao je kapetan Luka Modrić.

“Kao što je nama generacije iz 1998. bila inspiracija, nadam se da ćemo mi biti inspiracija sljedećim generacijama,” dodao je Modrić, koji je proglašen najboljim igračem svjetskog prvenstva.

Pogledaj fotogaleriju

Mario Mandžukić i Ivan Perišić s tri postignuta gola bila su naši najbolji strijelci u Rusiji, a “Vatreni” su upravo njihovom golovima u polufinalu srušili Englesku.

“Bilo je neopisivo. Tijekom tih sedam sati vožnje od aerodroma do Trga, vidjeli smo toliko veselih lica, mladih i starijih, da smo postali svjesni kako smo napravili nešto veliko, nešto na što možemo biti ponosni cijeli život. Jednako nevjerojatno bilo je u Splitu, uvijek ću pamtiti taj put iz Kaštela s Hrvatskom mornaricom, i dolazak na prepunu Rivu. Hvala i Zagrebu i Splitu i Omišu i Imotskom i svim ljudima koji su došli u sve gradove pokazati koliko im je značila naša srebrna medalja,” poručio je krilni igrač Intera.

“Očekivali smo lijep doček, ali baš takav – to nismo mogli ni zamisliti. Neću biti prvi koji kaže da je to teško opisati riječima, ali zaista je to trebalo doživjeti. U glavi su mi sjećanja na te rijeke ljudi po ulicama, sve puno naših kvadratića, dresova, zastava i raznih hrvatskih obilježja,” dodao je Mandžukić.

NAJBOLJI TEKST O HRVATSKOJ IKAD NAPISAN: Oda Vatrenima koja je ušla u legendu

Ivan Rakitić je otkrio kako se već u prvoj sekundi kada su svjetski doprvaci izašli iz aviona osjetilo kako će to biti poseban dan.

“Osjetilo se u prvoj sekundi kada smo izašli iz aviona da se isplatio sav trud, sva borba, rad, disciplina, sve ono što smo uložili prije i tijekom Svjetskog prvenstva. Bilo je toliko posebno da bismo slobodno mogli proglasiti taj dan praznikom u Hrvatskoj. Idemo dalje u borbe, da i dalje činimo naše navijače sretnima i zadovoljnima,” poručio je Raketa.

Jedan od najvećih junak u reprezentaciji junaka bio je vratar Danijel Subašić koji se nakon SP-a oprostio od hrvatskog dresa.

“I danas mi se vrte te slike u glavi, sjetiš se ljudi na ulicama. Bilo je čudo, nemoguće je to opisati. Zato živiš, zato igraš, i sanjaš da ti se jednoga dana takvo nešto dogodi. Tko bi se tome nadao, kada znamo u kakvom smo okruženju otišli. To samo Hrvati mogu, hvala svim,” rekao je Suba.

Napadač Eintrachta Ante Rebić je priznao kako je tek na Trgu postao svjestan koliko je velik rezultat ostvarila reprezentacija.

“Ono što su nam priredili navijači u Zagrebu, Splitu, Omišu i mom Imotskom nisam mogao zamisliti ni u najluđim snovima. Tek kad smo sletjeli u Hrvatsku i uputili se prema Trgu, postao sam svjestan da smo ostvarili nešto veliko.”

Senator Vedran Ćorluka je godinama maštao o velikom rezultatu s reprezentacijom i napokon ga dočekao u Rusiji, zemlju u kojoj već sedam godina nosi dres moskovskog Lokomotova.

“Dvanaest godina sam bio u reprezentaciji i prije svakog velikog natjecanja pričao bih s Lukom kako bismo sve dali za jedan veliki rezultat i doček na Trgu, sanjali smo da nas Hrvatska dočeka kao Gorana ili Janicu. I na kraju nam se, evo, san ispunio.”