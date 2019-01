VATRENI PROGOVORIO O DETALJU S DOČEKA KOJI ĆE ZAUVIJEK PAMTITI: ‘Nisam mogao vjerovati kad sam to vidio’

U gužvi kraj fontnana ugledao je nešto što će zauvijek pamtiti.

Prošlo je malo manje od pola godine otkako su Vatreni predvođeni izbornikom Zlatkom Dalićem stiglo do najvećeg uspjeha u povijesti hrvatskog nogometa. Jedan od igrača koji se u Rusiji okitio srebrom bio je i Josip Pivarić. U razgovoru za 24 sata otkrio je trenutak koji je ostavio najveći dojam na njega.

Ključne utakmice

“Znali smo koliko vrijedimo, ali dvije su utakmice za nas dvije utakmice bilje ključne. One s Argentinom i Danskom. U prvoj smo pred očima cijelog svijeta razbili jednu Argentinu s nevjerojatnim Messijem. Kao da su tek poslije toga svi počeli ozbiljnije računati na nas. Danska? Ma o tome ne moram ni pričati. Tu je bio takav pritisak, teško je to i opisati. A mi u onako ludoj utakmici prođemo na penale, e tu je bilo jasno da smo spremni za velike stvari”, poručio je Pivarić.

Spektakularan doček

Nakon osvajanja drugog mjesta uslijedio je spektakularni doček u Zagrebu.

“Jedna scena će mi posebno ostati u glavi do kraja života. Tamo negdje oko fontana uočio sam jednog čovjeka – s bebom. Nosio ju je u onoj nosiljci ili kako se to već zove, a beba je mogla imati najviše dva mjeseca. Nisam mogao vjerovati, čovjek se s njom u cijeloj onoj gužvi gurao u prvi red, samo kako bi nam mahnuo ili nas pozdravio. Pomislio sam si ‘pa di ćeš čovječe u tu gužvu s bebom’, možda tek tada i shvatio koliko naš uspjeh svima znači. Ma to je neopisivo, tu vas onda puknu i emocije, mora vas sve to malo pogodit”, rekao je branič.

Za kraj je otkrio kako medalju sa Svjetskog prvenstva čuva kod kuće na posebnom mjestu i da se nasmije svaki put kad je vidi jer ga podsjeća na lijepe ruske dane.