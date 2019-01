VATRENI PRIMIO VELIKO PRIZNANJE: U Engleskoj ga ponižavaju, a u Belgiji nagrađuju i kad ga nema

View this post on Instagram

•I would like to thank the management, technical staff, my former teammates and all the fans of @kaagent . This trophy of “Goalkeeper of the Year” would not have been possible without your support. I am eternally grateful for this.• • Ik zou graag het bestuur, de technische staf, mijn gewezen teamgenoten en alle fans van @kaagent bedanken, na het behalen de titel van ‘Doelman van het Jaar’ – voor de tweede keer op rij. Zonder jullie allemaal was dit niet mogelijk geweest. Ik ben jullie eeuwig dankbaar.• 🙏🏻🧤⚽️#belgium #degoudenschoen #doelmanvanhetjaar