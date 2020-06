Pobjedom Chelseaja protiv Manchester Cityja u četvrtak navečer nogometaši Liverpoola matematički su osigurali prvi naslov prvaka poslije 30 godina suše.

PROCURILA SNIMKA PROSLAVE IGRAČA LIVERPOOLA: Evo kako su reagirali kad je potvrđeno da su postali engleski prvaci

Liverpool je sa 86 bodova ostao 23 boda ispred branitelja naslova Manchester Cityja, čime je i teoretski osigurao svoj prvi naslov prvaka otkako je osnovana Premier liga (1992.). ‘Crveni’ su posljednji naslov osvojili davne 1990. godine, a od tada su pet puta završavali prvenstvenu utrku na drugom mjestu.

Najbliže su naslovu bili prošle sezone, kad su pod vodstvom sadašnjeg trenera Jürgena Kloppa ostali bez trofeja, iako su skupili čak 97 bodova, samo jedan manje od Guardiolinog Cityja. Ni godinu dana poslije, Liverpool se vratio još snažniji te je nakon prošlogodišnjeg osvajanja Lige prvaka, konačno osvojio i taj dugo očekivani trofej u domaćem prvenstvu.

Yes. It feels THAT good. I want to thank all our supporters watching us from all corners of the world. You made this possible for us and I hope we can keep bringing you the joy you deserve. 🎶 now they’re gonna believe us 🎶 😀 pic.twitter.com/bqkXM1Fjpj

— Mohamed Salah (@MoSalah) June 26, 2020