Hrvatski reprezentativci i izbornik @daliczlatko trebali su danas putovati u Dohu, ali su zbog epidemije sada svi u svojim domovima. 🏠 ⁣ ⁣ Budite pametni, ozbiljni i odgovorni – ostanite i vi doma kako biste zaštitili sebe i druge! ❤🇭🇷⁣ ⁣ Sve informacije o epidemiji koronavirusa i preventivnim mjerama možete pronaći na internetskoj stranici www.koronavirus.hr te na @koronavirus.sluzbeni⁣ ⁣ #obitelj #ostanidoma