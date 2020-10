VATRENI POPUT MESSIJA: Procurio nevjerojatan podatak, pogledajte što je Vlašić uspio napraviti, ovo je upozorenje za Modre

Hrvatski reprezentativac Nikola Vlašić nije uspio sa svojim CSKA doći do pobjede una otvaranju ovosezonske Europske lige. U drugom susretu iz skupine K, u kojoj je i Dinamo, odigrali su s austrijskim Wolfsbergerom 1-1.

PA KAKVOG TO IGRAČA HRVATSKA IMA: Vlašić se poigrao sa suparnicima pa savršenom asistencijom oduševio sve

Rusi su poveli u 5. minuti golom Gaicha na asistenciju Nikole Vlašića, no domaćin je u 42. minuti uspio izjednačiti pogotkom Liendla iz kaznenog udarca. Vlašić je igrao do 87. minute, te je pokazao o kakvom se klasnom igraču radi.

O tome govori brojka od deset uspješnih driblinga u isto toliko pokušaja.

CSKA Moscow put on a dribbling masterclass in the #UEL this evening:

◎ Nikola Vlasic

◉ 10 take-ons attempted

◉ 10 take-ons completed

◎ Chidera Ejuke

◉ 13 take-ons attempted

◉ 11 take-ons completed

Ejuke only came on at half-time. 😳 pic.twitter.com/gnhNcKgiPb

— Squawka Football (@Squawka) October 22, 2020