Veznjak ove jeseni zbog slabih nastupa u reprezentativnom dresu našao na udaru kritika

Hrvatska nogometna reprezentacija ugrozila je ostanak u elitnom razredu Lige nacija nakon što je u susretu petog kola skupine 3 u Solni izgubila od Švedske sa 1-2. Domaćini su u prvom poluvremenu poveli i 2-0 golovima Kuluševskog (36) i Danielsona (45+2), dok je na konačnih 2-1 autogolom smanjio Danielson (81-ag).

Švedska je ambiciozniji pristup rezultatski okrunila u 36. minuti. Lustig je dobio loptu na desnom boku, proigrao je Kuluševskog koji je utrčao u kazneni prostor Hrvatske, lakoćom se riješio pratnje Kovačića i zatim udarcem kroz blok Pongračića pogodio donji desni kut pokrivenog Livakovića. A nakon susreta upravo je ime Matea Kovačića bilo ono koje su spominjali nogometnih stručnjaci.

“Zabio se u zadnju liniju, nikako ga vidjeti da se približi golu ili kamoli da pukne. Strašno mi je žao što nikako ne uspijeva pokazati ono što može. A to ipak nešto govori o njemu”, kazao je za Ćiro Blažević za tportal.hr.

Osijekov trener Nenad Bjelica također smatra da bi Kovačići bolje dogovarala neka druga pozicija.

“Velika taktička greška Matea Kovačića. Nema potrebe da se on uvuče toliko u krilu obrani. On nije idealan izbor za igrati sam tu šesticu, danas je dobro igrao s Modrićem u paru, ali više mi vuče osmici, igrač je koji stvara razliku. Na šestici je puno važnije koliko anticipirate igru. Nije važno koliko ste brzi i kakav ste nogometaš, nego kako stojite na terenu. On je dao previše prostora Kuluševskom, šestica mora biti tu”, rekao je Bjelica za Novu TV.

“Kovačić je opet bio indisponiran, nije bio na nivou, stajao je daleko od igrača, nije ga bilo u duelima”, smatra Ante Miše, koji je govorio za 24sata.