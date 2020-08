VATRENI POČINJU LIGU NACIJA BEZ KAPETANA I DOKAPETANA: Modrić i Rakitić propuštaju susrete s Francuskom i Portugalom

Kapetan i dokapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić i Ivan Rakitić u dogovoru s izbornikom Zlatkom Dalićem propustit će otvaranje Lige nacija početkom rujna kada će “vatreni” gostovati u Portugalu (5. rujna) i Francuskoj (8. rujna), objavio je HNS.

Osim Modrića i Rakitića, rujansku akciju zbog bolesti propustit će i stoper Wolfsburga Marin Pongračić, koji je trebao debitirati za najbolju hrvatsku vrstu.

🇭🇷 #Croatia squad for the #UNL encounters with @selecaoportugal and @equipedefrance:

⬇️ @lukamodric10, @ivanrakitic out in agreement with head coach @DalicZlatko, Pongračić out with illness

⬆️ Antonio Mirko Čolak, Ante Budimir, and Mile Škorić join the team#Vatreni🔥 #Family pic.twitter.com/D4FtzJ0zdS

— HNS (@HNS_CFF) August 27, 2020