Nogometaši enleskog Chelseaja s 1:0 su na gostovanju svladali Fulham i prekinuli niz od dvije utakmice bez pobjede.

Fulham je od 44. minute igrao s igračem manje jer je tada crveni karton dobio Antonee Robinson. Chelsea je do pobjede stigao zahvaljujući pogotku Masona Mounta u 78. minuti.

Tako trener Chelseaja Frank Lampard može malo odahnuti nakon što je u prethodna tri kola osvojio samo jedan bod i pritom doživio poraze od Arsenala (1-3) i Manchester Cityja (1-3).

Hrvatski reprezentativac Mateo Kovačić odigrao je cijelu utakmicu za Bluese, ali nije impresionirao navijače koji su ga kritizirali na društvenim mrežama.

“Kovačić je beskoristan”, “On je tako limitiran igrač” i “Kovačić ne nudi ništa posebno. Istina boli, ali mora je se reći” neki su od komentara.

Kovacic is Useless. The truth is the truth. Nothing Productive .

— ABOA BANKU😒🇬🇭🇳🇬 (@Aboa_Banku) January 16, 2021