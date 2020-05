Posljednjih dana mediji izvještavaju o interesu Barcelone za 22-godišnjeg napadača

Dokapetan hrvatske nogometne reprezentacije Ivan Rakitić rekao je u utorak tijekom razgovora za španjolsku radijsku postaju COPE kako predsjednik Barcelone nije razgovarao s njime oko njegovog statusa u klubu, no da bi bilo lijepo da porazgovaraju o tome jer on želi ostati u vodećoj momčadi prvenstva. Rakitić ima ugovor do 30.lipnja 2021. godine, a posljednjih tjedana su mediji nagađali o njegovom mogućem odlasku na kraju sezone, jer ga klub navodno želi prodati ili razmijeniti u nekom od velikih transfera.

Godinama ista priča

“Već dvije-tri godine se nalazim u istoj situaciji, a ne samo posljednjih tjedana. Moje mišljenje se nije promijenilo. Imam veliku želju nastaviti trenirati sa suigračima, pripremiti se za nastavak prvenstva. Nakon toga ostaje nam malo utakmica tijekom kojih možemo osvojiti puno toga pa zbog toga želim biti na maksimalnoj razini”, rekao je 32-godišnji Rakitić.

Do kraja prvenstva je ostalo 11 kola, a vodeća Barcelona ima dva boda više od Real Madrida. U prvoj utakmici osmine finala Lige prvaka odigrala je 1-1 kod Napolija pa je u konkurenciji za plasman u četvrtfinale te moguće osvajanje i tog trofeja.

“Nakon toga ćemo vidjeti. Kao što sam uvijek govorio, kada se potpiše ugovor nastoji se ispuniti do kraja. To je moja namjera. Miran sam, nemam nikakvu informaciju od kluba ili trenera koja bi ukazivala na drugačije namjere. Razumijem da se (u javnosti) govori puno o tome. Ovi mjeseci će sada biti drugačiji, specifični, ali miran sam i nastavljam s istom idejom”, dodao je vezni igrač iza kojega je 299 utakmica za Barcelonu.

Prozvao Bartomeua i Abidala

Klub nije demantirao niti potvrdio medijska nagađanja, a Rakitić kaže kako mu sadašnja situacija “nije nova” te da je na nju “navikao”.

“Naravno da bih više bio volio da je predsjednik, ili Abidal (sportski direktor), ili netko drugi istupio i rekao ‘nemamo o čemu razgovarati’, ali također se ništa ne bi bitnije promijenilo. Dobro se osjećam, zadovoljan sam, svakog jutra dolazim na treninge s velikom željom, a to je najvažnije”, istaknuo je.

Predsjednik Josep Maria Bartomeu koji mu je prošle sezone odbio dati novi ugovor, nije ga zvao da razgovaraju o medijskim napisima.

Nema nikakvih vijesti

“Ne. U ovom trenutku još uvijek nismo razgovarali. Nemam nikakvih vijesti. Predsjednik još uvijek može razgovarati sa mnom… Naravno da bi to bilo lijepo, biti u kontaktu, porazgovarati općenito o svemu. Bez obzira na to, moja ideja se ne mijenja. Bio sam nekoliko puta u kontaktu s Abidalom, ali to je više bilo informativnog karaktera, kad smo se vratili treninzima. Miran sam, nemam nikakvih negativnih misli. Zadovoljan sam što smo se vratili na treninge i da mogu dati sve od sebe na terenu“, ispričao je Rakitić.

Posljednjih dana mediji izvještavaju o interesu Barcelone za 22-godišnjeg napadača Lautara Martíneza iz milanskog Intera, čija cijena se kreće oko 64 milijuna eura, prema Transfermarktu. Mediji navode da bi Rakitić mogao odigrati veliku ulogu u operaciji tako da bude prodan ili razmijenjen.

O Lautaru Martinezu

“Ne znam. Budem li ja trebao igrati veliku ulogu u svemu tome… tema će biti komplicirana. Neće to dobro funkcionirati (smijeh). Nemam nikakvu vijest ili razmišljanje u tom pravcu. Ja u svojoj ekipi uvijek želim imati najbolje, a vidjeli smo Lautarove utakmice za Inter. Igra na najvišoj razini, tako da ako treba doći, meni će biti izuzetno drago. Ali, ja nemam ništa s time”, rekao je Rakitić.

Upitan želi li nastaviti igrati u Španjolskoj odgovorio je:

“Ja se sada želim usredotočiti na Barcu. Onima koji me znaju poznata je moja povezanost sa Španjolskom, ali u nogometu je tako kako jest. Nikada nisam bježao od odgovornosti oko svojih poteza. Iz Schalkea sam svojedobno otišao u Sevillu. Uvijek je najbitnije osjećati se dobro i biti pun želje, svakodnevno uživati. To mi je najbitnije, da kad se probudim i znam da moram otići u klupski centar, da mi to ne pričinja napor. Španjolski nogomet, ligu i ljude u Španjolskoj vidim kao nešto najbolje za sebe. Supruga mi je Španjolka, imam španjolsku obitelj, velikim dijelom se osjećam Španjolcem pa ne mogu puno toga za dodati.”

Rakitićeva supruga je iz Seville, gdje je hrvatski veznjak igrao od siječnja 2011. do lipnja 2014. godine i gdje je posljednju sezonu bio kapetan.

Vraća se u Sevillu

“Moja supruga Raquel želi da budem zadovoljan i sretan. U Sevillu ćemo se vratiti živjeti prije ili kasnije, to je gotovo sigurno (smijeh). Ona želi biti uz svoju obitelj, s majkom, ocem, sestrom, s prijateljima. To je jasno. Želimo da nam bude dobro, a naša djeca su sada sretna ovdje (u Barceloni) u školi, s prijateljima. To je najvažnije”, objasnio je Rakitić.

Zajedno sa suigračima u Barceloni otpočeo je drugi tjedan treninga nakon više od 50 dana provedenih u kući gdje je individualno vježbao zbog koronavirusa u Španjolskoj.

“Bio je to posebna dan (kada smo se vratili na trening). Bilo je jako lijepo. Konačno je došao taj dan, pa smo se opet osjetili nogometašima. Imamo veliku želju kao i ostale ekipe”, rekao je.

“Poštujemo sanitarne mjere. Sve je ovo novo, potrebno je vremena da vidimo kako će funkcionirati. No, primjećuje se želja kod igrača, sada smo pojačali ritam”, dodao je.

Treniraju u dvije grupe

Igrači su podijeljeni u dvije grupe a u svakoj je desetak nogometaša. Rakitić je u onoj s Griezmannom, Braithwaitom, De Jongom, Arturom, Lengletom, Semedom i još nekim mlađima.

“Kopačke skidamo u automobilu pri odlasku doma, tuširamo se doma… Možemo malo koristiti teretanu. Nakon treninga idem doma. Ništa mi se puno nije promijenilo, jer sam bio doma od prvog dana karantene, nisam uopće bio izlazio. Prošetam sada s kćerima oko kuće da udahnemo svježi zrak i vratimo se doma”, rekao je Rakitić.

“Fizički sam bolje (nego ljetos). Posljednja dva mjeseca sam jako puno trenirao, snažno. Osjećam se odlično. Osjećam da sam u puno boljoj formi nego kada se obično vratim s dugog ljetnog odmora”, istaknuo je.

Predsjednik španjolske lige Javier Tebas rekao je kako bi se prvenstvo moglo nastaviti 12.lipnja no Barcelonin branič Gerard Piqué je izjavio kako je bolje da počne 19. lipnja jer je igračima potrebno dodatno vrijeme za treniranje. Ministarstvo zdravstva još uvijek nije odobrilo igranje utakmica pa je datum nastavka nepoznat.

“Ako je to rekao moj suigrač, onda se slažem s njime. Neće ovisiti puno o jednom tjednu, taj tjedan neće praviti razliku, ali bolje ako možemo još tih tjedan dana trenirati zajedno kako bi smo radili na detaljima. Bitno je da mi budemo spremni i ranije. Važno je da sve bude spremni kada će se moći početi igrati tako da naknadno ne bude iznenađenja i šokova”, zaključio je Rakitić.