U prvom poluvremenu sve je bilo gotovo

U derbiju 17. kola Engleske lige Manchester City je s 3-1 nadigrao u gostima Chelsea i uhvatio priključak s vodećima.

Sve je na Stamford Bridgeu bilo gotovo u okviru 16 minuta prvog dijela. U 18. minuti pogađa Gündogan, a samo dvije minute kasnije Foden, da bi u 34. minuti nakon dugačke kontre, u kojoj je Chelsea izgubio loptu u šesnaestercu Cityja, Sterling pogodio vratnicu, a na odbijenoj lopti je De Bruyne, koji donosi nedostižnih 3-0. U sudačkoj nadoknadi Callum Hudson-Odoi postiže počasni gol za Chelsea.

Nije zadovoljio

Mateo Kovačić je igrao za domaće do 77. minute. A ono što je pokazao na terenu nije se svidjelo legendarnom beku Manchester Uniteda Garyju Nevilleu.

“Moram naglasiti da vezni red s Kanteom, Mountom i Kovačićem nije bio niti približno dobar. Pogotovo u prvih 20 minuta. Dozvolili su Manchester Cityju da se razmašu. Bekovi Chilwell i Azpilicueta su se mučili, ali taj se vezni red stvarno mučio da uhvati ritam”, poručio je Neville.

Na Kovačićevu predstavu reagirali su i korisnici Twittera:

How on earth does anyone rate Mateo Kovacic — 🖖🏿 (@MaiconCarioca54) January 3, 2021

There's honestly not a more overrated player in world football than Mateo Kovacic — jamiebarr. (@rrabeimaj_) January 3, 2021

Kovacic is four years older than Mount, supposed to be in his prime and offers even less than Mount, his end product is shocking. If we’re turning it in to a competition then Kante has been poor as well. — Floyd25 (@Floyd2513) January 4, 2021

The difference between Kovacic last season and this season is huge. After seeing reports that there’s a divide between a few players and Lampard I wouldn’t be surprised if Kovacic was one of those players — Flip (@Lxmpard) January 4, 2021

I like Kovacic alot and he has the ability to put in world class performances but hes so inconsistent it's a joke hes like what 26 now ? https://t.co/Wzj5ZmLxXw — . (@BeIgiannn) January 4, 2021