VATRENI MEĐU 50 ODABRANIH: Objavjena lista najvrjednijih nogometaša, Kane ispred Messija, a Ronalda nema na popisu

Švicarski institut koji se bavi nogometnom statistikom i istraživanjem (CIES) objavio je listu 50 najvrjednijih igrača u ovom trenutku.

U obzir su uzeli dva parametra – koliko je novca klub potrošio na dovođenje igrača te trenutni potencijalni iznos odštete. Prema tome na prvom se mjestu našao engleski napadač i član Tottenhama Harry Kane. On je prošao omladinski pogon londonskog kluba pa mu ulazna vrijednost 0, ali potencijalni transfer procijenjen je na 198 milijuna eura. Slično je s Messijem na drugom mjestu, no on trenutno vrijedi milijun manje.

Na listi se našao i jedan hrvatski reprezentativac. Ivan Rakitić je na 46. mjestu. Njegova trenutna vrijednost procjenjuje se na 54 milijuna eura. Američki Hrvat Christina Pulišić je također na listi, točnije na 37. mjestu. On je procijenjen na 59 milijuna eura.



Zanimljivo je da na ovom popisu nema jednog od najboljih svjetskih nogometaša Cristiana Ronalda što znači da je njegova trenutna vrijednost manja od 145 milijuna eura s obzirom da je u Real došao za 94 milijuna, a posljednji na listi je Sergej Milinković-Savić čija je vrijednost u plusu 51 milijun.