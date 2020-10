Nogometaši talijanskog Intera odigrali su 2:2 s njemačkom Borussijoma Monchengladbach u prvom kolu nove sezone Lige prvaka.

Talijani su poveli u 49. minuti golom Romela Lukakua, izjednačio je Bensebaini u 63. minuti iz kaznenog udarca, a vodstvo gostima donio je Hofmann u 84. minuti. Ipak, u posljednjim trenucima susreta Lukaku je svojim drugim golom izborio remi.

Hrvatski reprezentativac Ivan Perišić je igrao do 79. minute za Inter, dok je drugi Vatreni Marcelo Brozović ušao u igru u 80. minuti.

Perišić je prošle sezone s njemački Bayernom osvojio Ligu prvaka, a nakon utakmice rekao je da vjeruje da će Inter ući u “knock-out” fazu natjecanja.

“Imali smo puno prilika, ali na kraju smo uspjeli samo uzeti jedan bod”, izjavio je za SportMediaset.

"The road is long but I'm convinced we'll make it to the Round of 16'

-Ivan Perisic on #UCL pic.twitter.com/7PjT3Xe1Zi

— Italian Football TV (@IFTVofficial) October 22, 2020