VATRENI IZBJEGLI FRANCUSKU, ALI NEĆE BITI LAKO: Hrvatskoj prijete velesile, pogledajte s kim sve mogu igrati na Euru

Svakako ne bi željeli biti u skupini sa starim poznanicima Portugalcima čije smo redovite mušterije

Njemačka izabrana vrsta upisala je na svom terenu uvjerljivu pobjedu nad Sjevernom Irskom (6:1) i tako osigurala mjesto u prvoj jakosnoj skupini uoči ždrijeba skupina Eura 30. studenoga u Bukureštu. Na taj način svjetski pravici, Francuzi, pali su u drugu jakosnu skupini pa Vatreni neće moći biti s njima u grupi jer si i oni tamo. Također, osigurali su nam opciju da u grupnoj fazi igramo u Münchenu i Budimpešti kao njihovi protivnici.

Kombinacije

U prvoj jakosnoj skupini su osim Nijemaca još Talijani, Belgijci, Englezi, Ukrajinci i Španjolci. S obzirom na to da su svi nositelji osim Belgije domaćini, a kako Ukrajina ne može u skupinu s Rusijom, u skupinu B mora ići Belgija s Danskom i Rusijom, a Hrvatska ne može u tu skupinu, kao niti u skupinu C s Ukrajinom i Nizozemskom jer Oranje kao domaćini moraju u tu skupinu, a u našoj su jakosnoj skupini.

🏆 2⃣0⃣ TEAMS CONFIRMED FOR #EURO2020! 🥳 𝘑𝘶𝘴𝘵 4 𝘱𝘭𝘢𝘤𝘦𝘴 𝘳𝘦𝘮𝘢𝘪𝘯… pic.twitter.com/0q4MWFxLJA — UEFA EURO 2020 (@UEFAEURO) November 19, 2019

Hrvatska će, međutim igrati s Italijom, Engleskom, Španjolskom ili Njemačkom. Osim njih Vatreni mogu biti u skupini i s Portugalom, Turskom i Danskom.

Jakosne skupine za Euro 2020.

1. jakosna skupina

Belgija

Italija

Engleska

Njemačka

Ukrajina

Španjolska

2. jakosna skupina

Francuska

Poljska

Švicarska

Hrvatska

Nizozemska

Rusija

3. jakosna skupina

Portugal

Turska

Danska

Austrija

Švedska

Češka

4. jakosna skupina

1. Wales

2. Finska

3. pobjednik play-offa Lige A (Island / Bugarska/Izrael/Mađarska/Rumunjska)

4. pobjednik play-offa Lige B (Bosna i Hercegovina – Sjeverna Irska vs Slovačka – Irska)

5. pobjednik play-offa Lige C (Škotska – Bugarska/Izrael/Mađarska/Rumunjska vs Norveška – Srbija)

6. pobjednik play-offa Lige D (Gruzija – Bjelorusija vs Sjeverna Makedonija – Kosovo)

Moguća skupina:

SKUPINA A (Rim i Baku)

1. ITALIJA

2. HRV

3. POR

4. FINSKA ILI WALES