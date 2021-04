VATRENI IPAK SVE UTAKMICE NA EURU IGRAJU PRED NAVIJAČIMA: Zna se koliko će gledatelja moći biti na svim susretima

Nakon Amsterdama i Bilbaoa, i Glasgow je odlučio dopustiti navijačima dolazak na stadion za vrijeme Eura.

“Potvrdili smo Uefi da je Vlada Škotske dala odobrenje da se dozvoli dolazak navijačima na Hampden park za utakmice Europskog prvenstva”, navodi se u priopćenju Saveza Škotske. Škotska vlada odobrila je 25 posto kapaciteta ulaznica za Hampden Park, koji će ugostiti utakmice Škotske i Češke 14. lipnja, Hrvatske i Češke 18. lipnja te Škotske i Hrvatske 22. lipnja i jednu utakmicu osmine finala. To znači da će oko 12 tisuća navijača moći će biti na stadionu za varijeme utakmica na tom stadionu.

We have confirmed in our #EURO2020 submission to UEFA that the Scottish Government has given approval to allow spectators at Hampden Park up to 25% of the stadium capacity.

We anticipate a further update on a number of areas – including ticketing – from UEFA on Friday. https://t.co/FaAf500iBr pic.twitter.com/d6krFOG9TA

— Scottish FA (@ScottishFA) April 7, 2021