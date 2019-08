VATRENI DOBIO VELIKU KONKURENCIJU: Belgijski veznjak pojačao Cagliari, dočekale ga stotine navijača

Belgijski nogometaš Radja Nainggolan potpisao je u ponedjeljak ugovor sa Cagliarijem, u kojem će provesti barem jednu sezonu kao posuđeni igrač Intera.

OFFICIAL: Radja Nainggolan has joined Cagliari on loan for the 2019/20 season from Inter. https://t.co/mvWeHKQcFH—

(@FourFourTweet) August 05, 2019