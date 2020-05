Rakitić s Barcelonom ima ugovor do 30. lipnja 2021. godine

Engleski nogometni prvoligaš Tottenham Hotspur odbio je komentirati medijske napise o navodnom interesu za hrvatskog reprezentativnog veznjaka Ivana Rakitića iz Barcelone, no novinari koji prate događanja u tom londonskom klubu, kao i sam Rakitić, smatraju kako taj transfer nije izgledan. Katalonske novine Mundo Deportivo, ne navodeći izvor informacije, izvijestile su u nedjelju kako je Tottenham opcija za Rakitića.

“Tottenham, aktualni doprvak Europe, zainteresirao se za njegovo dovođenje na sredini terena gdje igra Tanguy Ndombele, koji se pak sviđa Barceloni i koji nije u dobrom odnosu s trenerom Mourinhom”, izvijestio je Mundo Deportivo dodavši da Rakitićev zastupnik Arturo Canales već neko vrijeme živi u Londonu.

Tottenham trenutačno zauzima osmo mjesto u engleskom prvenstvu, za koje nije sigurno da će se nastaviti. Klupski glasnogovornik odbio je komentirati napis Mundo Deportiva.

Ne komentiraju glasine

“Nikada ne komentiramo medijske špekulacije, nevezano jesu li točne ili lažne”, rekao je glasnogovornik Simon Felstein u telfonskom razgovoru.

Rakitić s Barcelonom ima ugovor do 30. lipnja 2021. godine, a prošli tjedan je rekao za novine Marca kako mu se situacija u klubu nije promijenila te kako ondje želi ostati i osvojiti sve trofeje.

“Što se tiče sada konkretno Tottenhama, u toj priči nema ništa”, rekao je Rakitić prošli tjedan u intervjuu Sportskim novostima. Ben Hayward, novinar London Evening Standarda, također ne vjeruje u tu priču s londonskim klubom.

“Tottenham nema novca za dovođenje igrača pa sumnjam u ovo. Jedino kada bi prodali Ndombelea, što ne žele, to bi bilo izvedivo”, ističe Hayward, dopisnik u Madridu koji prati događanja u Tottenhamu jer je to klub za kojeg od djetinjstva navija i na čije utakmice odlazi.

“Tottenham je dovodio igrače u siječnju pa s obzirom na to i na krizu s koronavirusom nema novca za pojačanja”, kaže. U siječnju je klub potrošio 34,5 milijuna eura, a uprihodio 22 milijuna eura.

“Ja ne znam od kuda je izašla ta informacija o interesu za Rakitića. Osim toga on ne želi otići iz Španjolske”, dodaje Hayward.

Od kada je Rakitić ljetos izgubio mjesto u udarnoj postavi Barcelone nagađa se o njegovom odlasku, ali on je i dalje uvjeren kako će se opet izboriti za mjesto. Uprava Barcelone nije rekla želi li ga prodati, no izostavljanje iz momčadi upućivalo je na to kao i šutnja predsjednika Josepa Marije Bartomeua te drugih članova uprave. Ove sezone je sudjelovao u 31 utakmici prilikom čega je četiri puta asistirao.

Hvali ga Mourinho

José Mourinho je u ožujku 2019. godine, kada je bio bez kluba, izjavio u jednom televizijskom razgovoru kako je “Rakitić najpodcjenjeniji igrač na svijetu”.

“Radi posao u obrani kako bi pokrio prostor kojeg ostavlja Messi, puno trči te je fantastičan s loptom i bez nje. Jednostavan je i efikisan”, rekao je Mourinho komentirajući tada utakmicu Barcelone i Real Madrida. Od kada je u studenom 2019. preuzeo Tottenham nije niti jednom komentiratio Rakitića kao niti drugi članovi kluba. Jedina dva kluba koja su javno potvrdila interes za 32-godišnjim veznim igračem su Sevilla i Villarreal.

“Bude li iduće godine htio doći u Villarreal, tu smo”, izjavio je Fernando Roig, predsjednik Villarreala, prošli tjedan za radijsku postaju COPE. Villarreal zauzima osmo mjesto s 20 bodova manje od vodeće Barcelone.

Odgovor Seville

Rakitić je prije dolaska u katalonski klub igrao za Sevillu od siječnja 2011. do lipnja 2014., a u posljednjoj sezoni joj je bio kapetan prilikom osvajanja Europske lige.

“Rakitić ovdje može doći samo ako ne budemo morali platiti odštetu Barceloni. A to je trenutno nemoguće”, rekao je dužnosnik Seville u telefonskom razgovoru.

“Sada ne možemo plaćati izrazito visoke odštete za igrače starije od 30 godina”, dodao je. S obzirom na to da je Vatrenom želja vratiti se u Sevillu, ali i odraditi ugovor s Barcelonom do kraja onda bi taj scenarij mogli gledati iduće godine kada mu istječe ugovor.

Rakitićeva cijena kreće se oko 20 milijuna eura, podatak je Transfermarkta, internetske stranice specijalizirane za transfere nogometaša. Neki mediji su izvijestili kako bi ga Atlético Madrid htio dovesti no crveno-bijeli nisu u potrazi na veznim igračem te su odbacili tu mogućnost.

“S naše strane nema ničega”, rekao je glasnogovornik Atlética.

Heyward kaže kako trenutno nitko ne zna kako će i hoće li uopće završiti sezona pa da je to klubovima glavna preokupacija.

“Nitko nema novca. Bit će malo transfera tijekom idućeg prijelaznog roka”, napominje.