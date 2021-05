VATRENI DOBILI PRAVE INSAJDERSKE INFORMACIJE: Kalinić otkrio da je na ‘liniji’ s Englezima – ‘Čujem se s njima da, evo kakvo je stanje’

Lovre je na liniji sa suigračima iz Aston Ville koji su u kadru engleske i škotske reprezentacije

Vratar Lovre Kalinić još jednom je izborio svoje mjesto među Vatrenima uoči velikog natjecanja. Pritom mu je puno pomogla činjenica da je otišao na posudbu iz Aston Ville u Hajduk, s kojim je u uzbudljivoj završnici uspio izboriti nastup u Europi.

“Uvijek je čast i zadovoljstvo biti u reprezentaciji, a onda i sreća da opet mogu biti u društvu svojih kolega. Krenuli smo u Rovinju u jako dobrom ritmu, vjerujem da ćemo tako i nastaviti. Da, povratak u Hajduk je bila dobra odluka, uostalom to je moj dom, moj klub. Iako… Kad sam dolazio situacija je bila vrlo teška. Međutim, uspjeli smo u našem cilju i plasirali se u Europu. HNL je puno kvalitetnija, protiv svake momčadi je bila borba, svi žele igrati, svi igraju natjecateljski. Tramezzani? Prvenstveno je dobar čovjek, ali i stručnjak. To je potvrdio i u Hajduku. Žao mi je što više nećemo raditi skupa, želim mu svu sreću”, kaže Lovre Kalinić kojega, baš kao i izbornika Zlatka Dalića, raduje dobra forma vratara.

“Hrvatska nikad nije imala problema po tom pitanju, uvijek smo imali kvalitetne vratare, a to je slučaj i u ovom sazivu”, rekao je Kalinić za službenu stranicu HNS-a.

Vatreni nastup na Euru dočekuju kao svjetski doprvaci. “Svjesni smo da su poslije tog uspjeha protiv nas svi motivirani i idu 120 na sat. Prihvatili smo ulogu favorita i ne bježimo od toga. Oscilacije u igri u proteklom razdoblju? Moramo biti svjesni da je u Rusiji igrala jedna momčad, a da je sad puno novih igrača. Stvara se neka nova krv u reprezentaciji, vjerujem da će svi oni koji su dobili izbornikov poziv opravdati to”.

Lovre je na “liniji” sa suigračima iz Aston Ville koji su u kadru engleske i škotske reprezentacije. “Čujem se s Jackom Grealishem, Tyroneom Mingsom i Ollieom Watkinsom iz engleske, i Johnom McGinnom iz škotske reprezentacije. Oni su isto puni optimizma kao i mi, i jedni i drugi imaju svoje ciljeve, kao što mi imamo naše. Bez obzira na snagu protivnika, zanima nas samo prolazak skupine, to je naš primarni cilj”.

U taboru Vatrenih uoči nastupa na Euru vlada optimizam. “Naša je snaga zajedništvo, ono nas je uvijek krasilo. O pojedinačnoj kvaliteti ne treba pričati, imamo igrače koji igraju u top klubovima i iza sebe imaju top karijere. Međutim, tek ako se stavimo u službu momčadi možemo puno, kad dođemo u reprezentaciju moramo biti svi za jednoga. Navijači? Nedostaju nam, na žalost i ovo nenormalno nam je postalo normalno. Teško se priviknuti da publike nema, a navikli smo na podršku navijača. Jako nam nedostaje dvanaesti igrač s tribina”.

‘Možemo popraviti taj segment igre’

Desni bek Josip Juranović stigao je na pripreme reprezentacije kao prvak Poljske s Legijom iz Varšave pa iz prve ruke može usporediti tamošnje prvenstvo s HNL-om.

“Drago mi je da sam ovdje. Poljska liga je jako zahtjevna u fizičkom smislu, sve se bazira na trci, manje se radi na taktici. Možemo reći da su lige podjednake, ali u Hrvatskoj sigurno ima više talenata. Zadovoljan svojom klupskom sezonom, dao sam dva gola i imao osam asistencija. Mogu reći da mi je ovo jedna od najboljih sezona u karijeri”, kaže Juranović, koji uživa u činjenici da odlazi s Hrvatskom na veliko natjecanje.

“Živim san svakog dječaka u Hrvatskoj koji se želi baviti ili se bavi nogometom. Velika je čast biti s Hrvatskom na velikom natjecanju, jedva čekam doživjeti to. Pun sam optimizma. Nadam li se minutama? Izbornik je taj koji odlučuje. Na mojoj poziciji igra Šime Vrsaljko o kojem ne moram trošiti previše riječi. Drago mi je da je Šime s nama, on je pozitivan duh naše svlačionice. Puno pričamo o poziciji koju igramo, Šime mi pomaže savjetima. Što se minuta tiče, uvijek ću dati sve od sebe i što god izbornik od mene očekuje, to ću napraviti”, rekao je Juranović za službenu stranicu HNS-a.

Izbornik Zlatko Dalić ima dovoljno vremena za uigravanje zadnje linije.

“Možemo popraviti taj segment igre. Bit ćemo dosta zajedno, puno pričamo, pogotovo mi u obrambenoj liniji. Vjerujem da ćemo po tom pitanju biti jako dobri na Euru. Optimist sam, naša snaga je kolektiv. Vidi se to na svakom treningu, atmosfera je jako dobra i vjerujem da će tako ostati do kraja”.

Hrvatsku na Euru čekaju jaki protivnici.

“Sve su to dobre reprezentacije, posebno Englezi koji će se sigurno htjeti osvetiti za poraz u polufinalu Svjetskog prvenstva u Rusiji. Međutim, moramo gledati sebe. istina, napad engleske reprezentacije izgleda jako moćno, ali kad vidim s kim igram odmah mi je lakše”, zaključio je Juranović.