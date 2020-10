Momčad talijanskog Intera u subotu očekuje utakmica šestog kola Serije A protiv Parme, uoči koje se trener Nerazzura obratio novinarima i najavio da bi sastav Nerazzura mogao doživjeti neke neočekivane promjene.

PROBLEMI U SVLAČIONICI INTERA, ZVIJEZDA SE POBUNILA PROTIV CONTEA: ‘Zašto ne igram? To njega pitajte…’

Najvažnija bi mogla biti ta da će hrvatski reprezentativac Ivan Perišić, umjesto na krilu, igrati u vrhu napada jer se ozlijedio belgijski centarfor Romelu Lukaku.

“Perišić je kod mene već igrao kao napadač na pripremama. On je igrač koji ima određene karakteristike i u reprezentaciji je igrao na toj poziciji. Može biti važna alternativa za napadački duo, odabrali smo ovaj put i pokušat ćemo nastaviti tako”, rekao je Conte pa se osvrnuo na mladog napadača Andreu Pinamontija, koji također konkurira za tu poziciju.

Andrea Pinamonti Or Ivan Perisic Could Partner Lautaro Martinez In Inter Attack Against Parma https://t.co/M8VKNA1rax #FCIM #ForzaInter #InterFans pic.twitter.com/REA4ALkAjW

— SempreInter (@SempreIntercom) October 30, 2020